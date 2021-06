Alex Caniggia mencionó a MasterChef Celebrity: "El programa Nº 1"

Alex Caniggia sorprendió a todos y elogió a MasterChef Celebrity tras los cruces con la producción por su salida del popular certamen gastronómico.

En el día en que se conocerá quién es el campeón de MasterChef Celebrity 2, Alex Caniggia le hizo un guiño al popular certamen gastronómico en sus historias de Instagram: "El programa número 1". Tras su polémica salida de la competencia culinaria, el mediático se encuentra promocionando AC, su nueva marca de ropa "para gente high society con exigencia".

El final de la participación de Alexander Caniggia en la segunda temporada de MasterChef Celebrity no podía ser de otra manera que no fuera controversial. Mientras el mediático jura y perjura que él se fue del ciclo por estar cansado desde el programa de Telefe aseguran que Caniggia fue descalificado por el jurado por no presentarse a una gala de eliminación. Los rumores de un posible desembarco en La Academia de Showmatch resonaron con fuerza en un primer momento pero luego fueron perdiendo presencia tras las desmentidas de su representante.

Pero en las últimas horas, el hijo de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis volvió a referirse al certamen que le brindó un nuevo impulso a su popularidad y lo estableció como un personaje divertido, alocado y también talentoso. A diferencia de las últimas veces que el mediático habló del ciclo, en esta oportunidad Caniggia etiquetó a MasterChef Celebrity en una historia de su Instagram donde promociona su nueva marca de ropa.

"El programa número 1", escribió el mellizo de Charlotte Caniggia al arrobar a la cuenta oficial del certamen gastronómico. Tal vez el contexto del comentario arroje un poco más de luz sobre el por qué de las palabras de Alex. El mediático lanzó recientemente AC, su nueva marca de ropa "para gente high society con mucha exigencia", como él mismo la definió. En la imagen que compartió en sus historias, se puede ver a Caniggia en MasterChef Celebrity utilizando una de las prendas que empezó a comercializar.

Alex Caniggia promocionó su nueva marca de ropa y escribió que MasterChef Celebrity es "el programa número 1"

La tienda de ropa es uno de los nuevos negocios que el "Emperador" emprendió tras su salida del popular certamen gastronómico. De la misma forma también lanzó "Xela Burgers", un proyecto que comenzó luego del éxito que tuvo en MasterChef al preparar una super hamburguesa premium. Claro que este emprendimiento generó enojo entre los dueños de hamburgueserías que le reclamaron al mediático que se dedicara a lo suyo y no les "robe" el trabajo.

