La primera edición de MasterChef Celebrity culminó de manera épica en la pantalla de Telefe. Claudia Villafañe venció a Analía Franchín y se consagró campeona, logrando el primer trofeo de su vida y un premio de 1 millón de pesos. Tras la conquista, la ganadora y sus hijas Dalma y Gianinna le dedicaron una emotiva foto y un mensaje a Diego Maradona, fallecido el pasado 25 de noviembre.

Luego de la finalización de MasterChef, Dalma publicó una imagen en su cuenta de Twitter, en la que posó junto a Claudia y Gianinna. Observando hacia arriba, la hija más grande que Diego tuvo con Villafañe expresó: "¡Siempre con vos!". Luego, haciendo referencia a su padre, manifestó: "¡Para siempre los 4 juntos! ¡Gracias, Babu!". Y agregó: "¡Gracias, Tata! (El flequi de la Tata está así porque la tiramos a la pileta)".

Claudia Villafañe realizó un gran papel en la gala decisiva del exitoso reality de Telefe, donde tuvo que elaborar tres platos muy complejos que fueron muy bien recibidos por parte de los miembros del jurado conformado por Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis.

El duro cruce entre Dalma Maradona y Sofía Pachano durante la final entre Claudia Villafañe y Analía Franchín en MasterChef:

Luego de que Sofía Pachano ayudara en varias oportunidades a Analía Franchín, rival de Claudia Villafañe, Dalma Maradona disparó: "Sofi, basta. Basta de ayudar, Sofi". Como consecuencia, Sofi contestó alegando que no ayudó a la Tata sólo porque ella no lo pidió: "Pará, pero si la Tata está concentrada. ¡No me llama!".

"Sofi quedate acá. Bichi, si no...", agregó Dalma, haciendo un gesto con el pulgar hacia abajo. Claro, el enojo de las hijas de Claudia Villafañe (o, al menos, de la mayor) tuvo que ver con las constantes sugerencias de Sofía Pachano para quien fue la contrincante de su madre en la final de MasterChef Celebrity.