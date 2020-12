Explotó todo en MasterChef Celebrity. El último domingo, Rocío Marengo quedó eliminada del reality de Telefe. Y su salida dejó un ambiente muy tenso en el estudio del programa, teniendo en cuenta que la modelo no se guardó absolutamente nada. Y en las últimas horas, prendió el ventilador y realizó una fuerte acusación que dejó muy mal parado a los miembros del jurado (Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular) y también a la producción. "No me lo merezco", apuntó.

Para los televidentes, Marengo se ha ganado el rótulo de "villana" en MasterChef. Es que, a lo largo del certamen, se dedicó a no poner ningún tipo de filtro, enfrentando a los chefs que la evaluaron y también a sus propios compañeros. Aunque ella siempre aclaró que, al tratarse de un juego, lo iba a tomar como tal.

En el último programa, y tras haber quedado fuera del reality, la modelo indicó: "Ya me había tocado irme, volví, lo dejé todo una lastima que no alcanzó". Sin embargo, en una entrevista que concedió horas después de haber quedado eliminada, expuso a los jurados: Donato, Martitegui y Betular.

La dura acusación de Rocío Marengo contra Donato, Martitegui y Betular, y la producción de MasterChef

En una entrevista que le concedió a La Nación, Rocío Marengo manifestó su malestar por haberse quedado afuera de MasterChef Celebrity: "A mí me gusta estar en lugares donde me cuidan y me quieren. Cuando uno se muestra en carne viva, tiene que estar con gente que la protege. Si a una persona en carne viva la vas a tirar bajo el sol, la matás".

"Siento que quisieron ponerme en el lugar de mala cuando es un papel que no puedo sostener, porque mi personaje siempre fue el de 'tontona', 'naíf'. Me considero una buena persona, transparente y me duele que me hayan hecho entrar en ese lugar. No soy Santa Teresa de Calcuta, pero soy una mina real", añadió.

Refiriéndose expresamente a la falta de tacto que tuvieron los miembros del jurado, Marengo expresó: "Me veían mal, que me afectaba todo, y me exprimían más. Ellos abusaron de verme en carne viva. Después de veinte años de trabajar en la tele, no me lo merezco".