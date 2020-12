MasterChef Celebrity continúa liderando el rating de la televisión argentina. Y en el tramo final del certamen, Rocío Marengo volvió a ser noticia: quedó eliminada del reality, pero también dio que hablar con un fuerte testimonio contra los miembros del jurado: Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular. Tras quedar fuera del certamen, la modelo estalló de furia y realizó un fuerte descargo: "Me parece muy injusto".

En la gala del último domingo, Marengo, Leticia Siciliani, Claudia Villafañe, Vicky Xipolitakis y el Mono de Kapanga debieron afrontar un desafío muy complicado. El mismo consistía en realizar su propia plato y luego cambiar dos veces de estación para continuar con la preparación del compañero.

Curiosamente, Rocío Marengo y Vicky Xipolitakis fueron las dos famosas que quedaron al límite de la eliminación. Y finalmente, los chefs del jurados resolvieron que la primera abandone MasterChef, motivo por el que todo terminó con polémica y escándalo, ya que no soportó la derrota. Cabe resaltar que la modelo ya había quedado fuera del certamen hace algunas semanas, pero había regresado por haber triunfado en el repechaje.

Cómo se desató la bronca de Rocío Marengo contra los miembros del jurado de MasterChef Celebrity:

Rocío Marengo se quejó por la falta de ingredientes que se encontró en la cocina del Mono de Kapanga y explotó contra el jurado integrado por Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular: "Tienen un mercado lleno de cosas y agarran tres porquerías. Me parece injusto, es una canasta básica, pobretona. Yo dejé un supermercado y encontré una bolsa de súper".

Luego de que Marengo presentara unos canelones como plato, Martitegui le dio la siguiente devolución: "Hiciste los canelones de la madre del Mono sin conocerla. No sumaste nada". En tanto, Betular indicó: "Le faltó cocción. En ningún momento sentí que Rocío puso algo más". Frente a la situación, la participante se excusó y culpó al cantante de Kapanga: "Le puse garra, quiero darlo todo con mis ingredientes. Considero que es muy injusto. Si el compañero trae dos productos porque le da lo mismo estar o no estar en la competencia, es un problema del compañero. Yo no me tengo que hacer cargo".

El descargo de Rocío Marengo tras quedar eliminada de MasterChef Celebrity:

Intentando dejar de lado las diferencias, Rocío Marengo se mostró agradecida por haber tenido la posibilidad de participar de MasterChef: "Gracias, ya me había tocado irme, volví, lo dejé todo una lastima que no alcanzó".

En la misma línea, Germán Martitegui le comentó: "Nadie puede decir que no luchaste, peleaste la revancha, volviste. Espero que hayas agarrado la pasión de cocinar, y que una vez que pase la bronca, te quedes con algo lindo nuestro. No hubo jugadora como vos. Aportaste picante, fuiste estratega".

Donato de Santis: "Siempre buscás la perfección, así te vamos a recordar y vamos a extrañar tus ganas de jugar".

Un poco triste, Marengo les respondió: "De mala, no tengo nada. Yo estaba jugando, cumplí mi sueño".