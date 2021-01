"No está todo arreglado", la defensa de Dolly Irigoyen a MasterChef

Horas antes de la final, Dolli Irigoyen, la chef que participó como jurado en MasterChef Celebrity Argentina, opinó sobre la gran final del certamen más visto de la televisión abierta y cruzó las críticas: “No está todo arreglado”. Además, señaló su ansiedad por la definición entre Claudia Villafañe y Analía Franchín ya que sólo conocieron el resultado los tres jurados y un escribano. Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular tienen el poder “y toda la decisión de ponerse de acuerdo, de disentir y votar distinto” porque “los platos emocionan o no gustan. Eso es lo que define el jurado”, sentenció.

En diálogo con La Once Diez, destacó el entusiasmo de los participantes para mejorar a lo largo de la competencia. Lejos de ser un juego estratégico, Irigoyen indicó que predominó el compañerismo y la amistad. También valoró cómo todos tuvieron predisposición para practicar en sus casas, comprar libros y aprender haciendo. En esta línea, dijo que las dos finalistas “evolucionaron muchísimo, se mataron por saber”.

A lo largo del concurso, ella creyó que Sofía Pachano y Belu Lucius podrían haber estado en la final. Sin embargo, cualquier error dejaba a los participantes sin una segunda oportunidad. Sobre el traspié que tuvo Pachano en la gala que la dejó afuera del juego, la docente y empresaria gastronómica resaltó: “Ella tenía todas las armas y todas las herramientas para hacer un plato vegetariano”. En este sentido, se pronunció sobre la mala elección de la concursante: “Cuando eligió flan digo: ‘ay, mi amor”. Y remató: “A veces uno es su propio enemigo”.

Irigoyen también se refirió a dos de los concursantes más queridos por el público: el Turco García y Vicky Xipolitakis. Por un lado, señaló que le molestan los rumores en las redes sociales que sentencian que Xipolitakis no cocina y pidió a los espectadores que confíen más. Y dijo que se emocionó cuando se fue el Turco porque era un personaje con un carisma increíble aunque “se sabía que no podía seguir porque no tenía las condiciones”.

Por último, destacó el rol del programa en tiempos de pandemia: “Hace que la gente renazca”, en alusión a cómo una nueva generación llegó a conocer a personajes de otros tiempos. Además, valoró la importancia de generar producciones que den placer a los espectadores ya que “la gente está cansada de escuchar tantas malas noticias”. En este sentido, Masterchef Celebrity dio un descanso a los televidentes: “una hora de televisión a la noche, antes de irte a dormir, [te hace sentir] divertida”.