El jurado de MasterChef atraviesa un delicado momento.

El jurado de MasterChef Celebrity, Germán Martitegui, atraviesa un delicado momento de salud. Y el mismo aparejó un duro momento familiar: se encuentra aislado en su propio domicilio y lejos de sus hijos. Tras dar positivo de coronavirus, el famoso chef fue entrevistado en Cortá por Lozano y describió cómo se encuentra transitando este período tan particular de su vida.

"El domingo y lunes la pasé un poco mal, sentía que estaba insolado. Pero hoy, ya con el resultado, me siento mejor. Estoy esperando que todo pase para volver. La verdad que me siento muy bien", enfatizó Germán Martitegui, quien sigue el protocolo sanitario al pie de la letra. Esto, por consecuencia, genera que no pueda ver a sus propios hijos pese a residir en el mismo domicilio: "Estoy completamente aislado en mi habitación. No tengo contacto para nada con ellos".

La tristeza de Germán Martitegui por no poder ver a sus hijos

El calvario familiar de Germán Martitegui se debe al malestar de sus hijos. Ellos están preocupados por la salud de su padre, y él está imposibilitado de poder verlos para transmitirles tranquilidad: "Tomé medidas drásticas porque estaba asustado. A mis hijos los veo de lejos. Ellos no entienden lo que está pasando. Eso es horrible, los escucho llorar. También dejé de tener contacto con mi mamá, que me quería venir a ver".

Por su parte, el chef aseguró que recibe el aliento constante del resto de los jurados de MasterChef Celebrity: "Tengo unos compañeros excelentes que están todo el tiempo presentes. Me llaman mucho. Y Damián me quiere enviar dulces".

Cómo es el protocolo sanitario en MasterChef Celebrity

"El protocolo en el estudio es muy estricto. Hay dos personas que están todo el tiempo pendientes si te ven con el barbijo mal puesto o cerca de otra persona. Son hinchas, pero es necesario", afirmó Germán Martitegui, quien se sumó a la lista de casos positivos que ya estaba integrada por Vicky Xipolitakis y El Polaco.

Por otra parte, el chef expresó su alegría tras conocerse que su colega Dolli Irigoyen es quien lo reemplazará hasta que Martitegui pueda reincorporarse al certamen culinario: "Mi lugar va a estar muy bien cuidado. Es la reina de la cocina en televisión. Ella me dijo 'voy a tratar de ser igual de malo que vos'". Por lo pronto, el último eliminado de la competencia fue Martín Fabio: el Mono de Kapanga se despidió del reality el pasado domingo.