MasterChef Celebrity 2 ha logrado captar la atención de millones de personas en todo el país. Tras el éxito de la primera temporada, en 2021 los productores de Telefe decidieron lanzar una segunda entrega con caras completamente nuevas. Sin embargo, y de acuerdo a lo que ha sucedido en reiteradas oportunidades entre los participantes y el jurado integrado por Germán Martitegui, Damián Betular y Donato De Santis, varios se han sentido incómodos. De hecho, en las últimas horas, uno de los famosos reveló: "La paso mal".

En una entrevista que le concedió a Polino Auténtico, programa conducido por Marcelo Polino, fue Flavia Palmiero la encargada de alzar la voz y manifestar su descontento por el ambiente que se genera durante la competencia de MasterChef 2, donde los jugadores deben lidiar con diferentes obstáculos: las duras pruebas de cocina, las picantes devoluciones del jurado y las tensas charlas que se dan entre los participantes.

Durante la charla, Polino le comentó a Palmiero que tuvo un regreso "light" en el primer programa de repechaje de MasterChef Celebrity, en el que logró subir al balcón. De todas maneras, la actriz y cantante frenó en seco al conductor y le marcó un detalle sumamente importante: "Ahí adentro nunca nada es light".

Luego, Flavia Palmiero se decidió a hacer una cruda confesión de cómo vive los programas del reality: "Yo la paso mal, es imposible que no me importe lo que digan, me dicen que ‘suelte’, pero no me funciona”. Tras contar detalles del calvario que vive en el exitoso ciclo de Telefe, opinó quién cree que ganará la competencia: “Para mí, seguro estarán Georgina Barbarossa, Alex Caniggia, no sé si María O’Donnell o la Gunda, y Carmen Barbieri”.

Quiénes continúan participando de MasterChef Celebrity

Por el momento, continúan en carrera Alexander Caniggia, Candela Vetrano, Claudia "La Gunda" Fontán, Gastón Dalmau, María O'Donnell, Carmen Barbieri, Georgina Barbarossa, Dani "La Chepi" y Andrea Rincón. Por otro lado, es clave tener en cuenta que aquellos famosos que se encuentran peleando por un lugar en el repechaje de esta semana son Juanse, Cae, Mariano Dalla Líbera, Hernán "El Loco" Montenegro, Fernando Carlos, Sol Pérez y Flavia Palmiero.

A qué hora es la gala de repechaje de MasterChef Celebrity 2 y por dónde verlo en vivo:

La gala de repechaje de MasterChef Celebrity 2 tendrá lugar este domingo 25 de abril, desde las 22 horas, y se podrá ver a través de la pantalla de Telefe: el canal 10 en Cablevisión (Digital) y 1001 (HD), canal 10 en Telecentro (Digital), 123 en DirecTV (Digital) y 1123 en HD.