La tensión se hizo dueña del estudio de MasterChef Celebrity.

El certamen culinario de MasterChef Celebrity 2 ya salió al aire de Telefe y los primeros ocho participantes encendieron las hornallas para cocinar un menú destinado a un supuesto casamiento. Sin embargo, uno de los momentos más tensos y emotivos de la noche se dio cuando Andrea Rincón, que aparecerá en la cocina este martes, recibió el delantal por parte de El Mono de Kapanga.

Como ex participante y siendo una de las figuras de la primera edición, el cantante de rock nacional se hizo presente en el estudio y se reencontró con quien fue su pareja durante el año 2017. Al momento de comenzar a recibir los delantales blancos, fue Santiago del Moro quien dio el puntapié para que El Mono intercambie palabras con su ex pareja.

“Vamos con el primer delantal para Andrea Rincón. Monito, por favor”, sugirió el conductor. Acto seguido, el artista tomó el delantal de Rincón y se lo otorgó en medio de miradas cómplices y mucho cariño. En ese momento, del Moro le pidió al protagonista que le dé tips a la actriz para poder llegar lejos en la competencia que tiene como campeona vigente a Claudia Villafañe.

“¿Algún consejo para Andrea, Mono?”, consultó del Moro. El Mono, sin muchos preámbulos, le manifestó a Andrea Rincón: “Cociná bien”. Acto seguido, la actual participante le realizó un guiño al intérprete de El Mono relojero realizándole una pregunta retórica que sin dudas apuntó al romance fugaz que ambos compartieron: “¿Cocino bien o no cocino bien?”.

Recibiendo el asentimiento del Mono, Andrea Rincón esbozó una leve sonrisa y le guiñó un ojo al cantante, con quien culminaron su relación hace mucho tiempo pero el cariño se mantuvo (y se mantiene) intacto. Al observar esta muestra de cariño en vivo, del Moro exclamó: "¡Esa! Me gusta, me gustaba esa pareja”.

Por qué se terminó el noviazgo entre El Mono de Kapanga y Andrea Rincón

Si bien el romance fue fugaz, El Mono de Kapanga y Andrea Rincón se guardan un afecto mutuo. En 2020 y en diálogo con Pampita Online, el cantante reconoció que la relación con la actriz no prosperó debido a la falta de tiempo que él tenía. Fruto de los shows y las giras con su banda, el músico no pudo dedicarse de lleno a un noviazgo que, de igual modo, recuerda con mucho cariño.

“Lo que pasa es que, cuando me dicen: ‘¿Por qué estás solo?’ Porque al amor hay que trabajarlo todos los días, hay que alimentarlo. Y yo, por mi actividad, doscientos días al año no estoy para compartir el amor con alguien. Con Andrea me pasó algo muy loco. Yo recién me había separado cuando la conocí a ella. Y fue un apoyo moral y psicológico el que me dio Andrea, que no me lo dio nadie”, reconoció El Mono. Y así quedó demostrado al aire de MasterChef Celebrity 2.