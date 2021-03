En la gala de MasterChef Celebrity 2 que tuvo lugar en la noche del lunes, por la pantalla de Telefe, Fernando Carlos protagonizó un dramático momento que captó la atención de miles de televidentes. El periodista no pudo contener la emoción y lloró de manera desconsolada luego de la devolución que le hicieron Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular.

Luego de que realizaran un bingo para determinar qué platos debían preparar los famosos, al reportero deportivo le tocó -sin lugar a dudas- la prueba más difícil de la noche. La misma consistía en realizar una comida incluyendo muchísimos ingredientes.

¿Qué es lo que cocinó Fernando Carlos? Presentó un bife de chorizo con carré de cerdo y salchicha parrillera, arroz yamani y arroz carolina con lentejas y ensalada. Al mismo lo bautizó "cartón lleno", por la gran cantidad de especias que tenía y por la variedad de comida.

Fernando Carlos no pudo contener las lágrimas en MasterChef Celebrity

Luego de que probaran el plato que presentó, los exigentes jurados de MasterChef debieron darle una devolución. Luego de que Martitegui realizara un silencio y no emitiera mucha opinión, Donato De Santis tomó la palabra y comentó: "Lamentablemente, lo tuyo fue bastante forzado. Los sabores son tantos que ninguno resalta, ninguno está cocinado bien. Se nota que tuviste que correr para satisfacer la tarea de hoy. Como pastelero, estás empezando a ser buen cocinero".

Sin embargo, Betular se mostró un tanto más conforme que el chef italiano: "La carne es como cuando te la olvidás en la parrigas. Pero, debo reconocer que la ensalada está todo tan bien cortado. Es como para una parrilla de ruta, pero mega pro. Las lentejas y el arroz tienen buenas cocciones, hay como algo que se está acomodando en vos. Pero estamos lejos".

El conductor Santiago del Moro advirtió que Fernando Carlos estaba un poco sensible con la situación, por lo que le pidió un comentario: "Hoy fue bastante, tengo presión, no quiero pasar papelones, tengo que conformarlos (NdeR: al jurado). La presión es mía. En un momento dije: 'Bueno, ¿qué hago con todo esto?'. Es un poco lo que decía Fede Bal de la frustración. (NdeR: la cocina) no es lo mío, se nota, pero ganas le pongo".

Luego, el periodista realizó una fuerte reflexión sobre lo que le sucedió y explicó por qué se largó a llorar en MasterChef: "Es como un desahogo. Es muy difícil, me afecta... y seguir, uno quiere seguir".