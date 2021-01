La final también dejó momentos tensos como éste.

La gran final de MasterChef Celebrity no sólo tuvo a Claudia Villafañe como la flamante ganadora de la competición. En medio de la definición, se vivió un tenso momento entre Sofía Pachano y Dalma Maradona, quienes fueron a alentar a sus ex compañeros y a su madre, respectivamente. Como la hija de Aníbal ayudó a Analía Franchín en reiteradas ocasiones, se generó malestar en el entorno de la empresaria más allá de que luego terminaría victoriosa. "Basta de ayudar, Sofi", fueron las palabras que soltó la mayor de las dos jóvenes descendientes de Diego Maradona.

"Sofi, basta. Basta de ayudar, Sofi", sentenció Dalma, a lo que Sofía Pachano contestó alegando que no ayudó a la Tata sólo porque ella no lo pidió: "Pará, pero si la Tata está concentrada. ¡No me llama!".

"Sofi quedate acá. Bichi, si no...", agregó Dalma Maradona, haciendo un gesto con el pulgar hacia abajo. Claro, el enojo de las hijas de Claudia Villafañe (o, al menos, de la mayor) tuvo que ver con las constantes sugerencias de Sofía Pachano para quien fue la contrincante de su madre en la final de MasterChef Celebrity. De todos modos, sobre el final del programa fue la Tata quien se proclamó acreedora del primer trofeo del certamen para famosos en la República Argentina.

El furioso mensaje de Dalma Maradona a horas de la final de MasterChef

Claudia Villafañe se consagró como ganadora de MasterChef Celebrity, y sin embargo las críticas hacia el supuesto "acomodo" no tardaron en llegar. Incluso, las mismas comenzaron a aparecer antes del programa y Dalma fue quien lo dejó en evidencia. Mediante su cuenta de Instagram, la hija de la empresaria compartió un contundente descargo en sus redes. En el mismo, hizo público su malestar ante varios comentarios maliciosos que leyó en las redes sociales sobre la final.

"Cometí el grave error de leer los comentarios que le escriben a mi mamá y a Analía Franchín por la final", admitió Dalma en un principio, contando que en los mismos afirmaban que la final estaba arreglada para que ganara cada una de ellas. Indignada, se preguntó: "¿En qué quedamos? No puedo creer lo que jode dos mujeres tan power estén en la final".

Finalmente, Dalma explicó que "no gana quien más necesita el premio" y destacó que esta final entre Claudia Villafañe y Analía Franchín sólo se trató de una noche de alegría. Además, admitió que aunque ella claramente quería que ganara su madre, "las dos son merecedoras" del premio.

Para terminar, les dejó un contundente mensaje a los haters que critican tanto a Claudia como a Analía Franchín en las redes sociales: "No hinchen, hay cosas graves de verdad no se envenenen por un programa de tele, disfrútenlo".