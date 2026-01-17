El accesorio para perros que es furor en internet y desata críticas.

Las redes sociales volvieron a marcar tendencia y, esta vez, el protagonista es un accesorio para mascotas que no pasa desapercibido. Los cochecitos o carritos para perros y gatos se multiplican en videos virales y publicaciones de influencers, donde se los ve paseando por la ciudad como si fueran bebés, protegidos del calor, el ruido y el tránsito urbano.

El fenómeno creció con fuerza en plataformas como TikTok e Instagram, impulsado por imágenes que muestran a las mascotas viajando cómodas en carritos con ventilación, cinturones de seguridad y diseños cada vez más sofisticados. A partir de esta exposición, marcas y emprendedores comenzaron a ofrecer modelos plegables y adaptados a distintos tamaños, presentándolos como una alternativa para paseos más largos o para animales que se cansan con facilidad.

Los cochecitos para mascotas se imponen entre las tendencias 2026.

La polémica por los cochecitos para perros y gatos

Sin embargo, el auge del accesorio no tardó en generar debate. Mientras muchos dueños lo defienden como una solución ideal para animales mayores, con problemas de movilidad o en proceso de recuperación, otros cuestionan su uso y advierten sobre posibles efectos negativos en el bienestar de las mascotas.

Algunos veterinarios y adiestradores señalan que reemplazar el paseo tradicional por el carrito puede afectar la salud física y mental del animal. Caminar, olfatear y explorar el entorno son actividades fundamentales para su equilibrio, y prescindir de ellas de forma habitual podría fomentar el sedentarismo y una excesiva “humanización” de las mascotas.

Los valores de un cochecito para mascotas rondan entre los 120 mil y los 150 mil pesos.

De todos modos, los especialistas coinciden en que el accesorio puede ser útil en situaciones puntuales, como animales geriátricos, con lesiones, enfermedades crónicas o durante una recuperación postquirúrgica. También puede resultar práctico ante temperaturas extremas o traslados prolongados. La clave, aseguran, está en no sustituir por completo la actividad física y adaptar su uso a las necesidades reales de cada animal.

En Argentina, los cochecitos para mascotas ya se consiguen en plataformas de venta online y tiendas especializadas, con precios que varían según el tamaño, el peso que soportan y los materiales. Actualmente, los valores rondan entre los 120 mil y los 150 mil pesos.