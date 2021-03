A María Laura Santillán se la vio por última vez en la pantalla de El Trece el 14 de diciembre tras haber estado 17 años al frente de Telenoche. Su abrupta salida sorprendió por demás a los televidentes. Ahora, el sorprendido es el propio canal del Grupo Clarín, ya que la conductora eligió su defensora en el litigio legal que le inició al grupo Artear. Se trata de alguien vinculado a Rodolfo Barili, conductor de Telefe Noticias.

Según publicó Paparazzi, después de tres meses de abandonar la pantalla, María Laura ya tiene una abogada que la represente en el conflicto con el canal y se trata nada menos que de Lara Piro, la novia del conductor de Telefé Rodolfo Barili, un histórico oponente de Santillán por el rating entre los informativos nocturnos.

Se trata de una demanda millonaria ya que la conductora estuvo al frente de Telenoche durante 17 años, pero trabajó para El Trece durante 30 ya que fue la cara de distintos programas de la señal. Pero como no sólo se trata del juicio en cuestión, María Laura encontró otra razón para mojarle la oreja al Grupo Clarín tras ir por el apoyo legal de la abogada que pronto contraerá matrimonio con el adversario número 1 del noticiero de El Trece.

Cabe recordar que la salida de Santillán se dio en medio de una fuerte pelea con el Grupo Clarín y una mala relación con los conocidos en la interna como "Lanata boys". La conductora dejó anticipadamente su lugar de trabajo luego de presentar una carta documento contra el canal y fue representada por la dupla abiertamente macrista de Diego Leuco y Luciana Geuna.

La última vez que apareció al frente del noticiero fue el 14 de diciembre pasado. Al día siguiente su compañero Diego Leuco dijo que ella no se presentó porque “se sentía mal” y dos días después, acompañado por Luciana Geuna, anunció que su colega ya no iba a volver al noticiero. La histórica conductora de Telenoche no se pudo despedir de los televidentes al aire, pero lo hizo a través de redes sociales, cortando de cuajo la relación con el canal y los personajes que lo habitan.

“Después de 30 años de trabajar en El Trece, siento la obligación y la necesidad de despedirme de ustedes. Lamentablemente, no pude hacerlo frente a las cámaras en Telenoche, el espacio que compartimos casi dos décadas de nuestras vidas”, compartió.