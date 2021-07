Tinelli le dedicó el programa de Showmatch a Soledad Aquino: "Es una guerrera, una luchadora"

Marcelo Tinelli aprovechó un momento de su programa para hablar de su ex mujer, Soledad Aquino, quien hace poco menos de un mes recibió un trasplante de hígado.

La situación de Marcelo Tinelli hoy no es la mejor. No mejora en cuanto al rating y además, lucha contra un tema personal que lo afecta como así también a sus hijas Candelaria y Micaela. El pasado 10 de junio, su primera esposa, Soledad Aquino, recibió un trasplante de hígado en la Clínica La Trinidad en donde además, había estado internada por contraer Covid. En un principio, la mencionada Candelaria había realizado una publicación en sus redes sociales con una imagen junto a su madre en donde pidió que sus seguidores recen por su salud. La triste foto, mostraba el abrazo de estas dos en la camilla de la clínica.

La noche de ayer en Showmatch fue por demás emotiva y Marcelo Tinelli aprovechó un momento del programa para hacer mención a esto y enviarle fuerzas a su ex mujer. Recordamos que, actualmente, "El Polaco" no está participando del programa debido al fallecimiento de su padre y en su lugar, está su colega Rodrigo Tapari quien cantó la canción "Levanto mis manos" y se la dedicó al autor de "Deja de llorar", y "Sola otra vez", entre otras.

Luego de haber cantado, el conductor del ciclo, en plena emoción, no dudó en dedicarle no sólo unas palabras sino también el programa a Soledad Aquino. "Voy a aprovechar para levantar las manos y dedicarle este programa a mi ex mujer Sole que está pasando por un momento difícil por el trasplante de hígado, mis hijas y toda la familia levantamos las manos permanentemente. Ellas luchan junto a su mamá que es una luchadora y una guerrera de la vida", sostuvo Tinelli.

"Más allá de separación en la vida amorosa, hay separaciones de padres que nunca existen", agregó el conductor hablando sobre la relación que hoy mantiene con Aquino más allá de que no estén juntos. No sólo eso, sino que además nombró y agradeció el apoyo de su también ex, Paula Robles y de su actual pareja Guillermina Valdés quienes incluso, según afirmó Tinelli, concurren al Sanatorio para acompañar a Soledad Aquino.

Además, mostró agradecimiento a quienes trabajan en La Trinidad y a los cercanos que en carácter de consuelo y enviando cariño, siguen apoyando a los Tinelli en esta dura situación: "A toda la gente del Sanatorio que nos contienen tanto permanentemente, grandes amigos de tantos años, y fundamentalmente a ella que no pierda la fe y la esperanza. Gracias por el inmenso cariño recibido, por la cadena de oración y las donaciones de sangre recibidas".

El mensaje previo

Horas antes del comienzo del programa, el conductor de Showmatch había publicado un tweet en el que también agradecía en su nombre, y en nombre de sus hijas, a los mensajes que había recibido en este difícil momento que está atravesando.