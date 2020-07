Marcelo Longobardi se enteró en medio de su programa de radio de la llegada al mundo de su nieto. El conductor de Cada mañana, el ciclo que conduce por Radio Mitre, recibió una llamada que le confirmó que había sido abuelo.

Debido al aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en el país, Longobardi estaba transmitiendo en vivo su programa desde su casa. En medio del programa, recibió un llamado de su hijo Franco-uno de sus seis hijos- , quien le confirmó que su nieto había nacido en perfecto estado.

"Franco, ¿qué haces, capo?”, le dijo a su hijo tras atender el llamado. Inmediatamente, intuyendo que era lo que pasaba, le preguntó: "¿Dónde estás?": “¿¡Nació!? ¡Acabo de ser abuelo, boludo!”, exclamó el conductor, emocionado por la noticia.

En el pase de Longobardi con el equipo de Lanata sin Filtro, Diego Leuco hizo referencia a la noticia del nacimiento y expresó: "Me pasan cosas que me ponen de buen humor. Por ejemplo, me gusta mucho la canción del pase. Te levanta, el cuerpo se te mueve solo. Se me van los hombritos con esta canción. Voy a ser tío".

"Se supone que vos hermanos biológicos no tenés", respondió Longobardi, a lo que rápidamente Leuco bromeó: "¿No te enteraste? Voy a ser tío por parte de uno de tus hijos. Si yo soy tío, vos sos abuelo". "Vos decís que Franco y Lula van a ser padres y que eso te convierte a vos en tío y a mí en abuelo. Eso es relativamente cierto", concluyó diciendo Longobardi.