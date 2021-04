Durante la tarde-noche del último miércoles, Alberto Fernández anunció nuevas restricciones en el AMBA para afrontar la pandemia de coronavirus, que cada día rompe nuevos casos de contagios y también de muertes. Luego de las medidas tomadas por el Presidente, el ministro de Defensa de la Nación Agustín Rossi brindó una entrevista en TN, donde Marcelo Bonelli le hizo una pregunta siniestra y lamentable.

Luego de que Rossi hiciera un análisis sobre la situación sanitaria en la que se encuentra el país y también en el mundo, Bonelli lo sorprendió con una consulta para sembrar el miedo y terror de la opinión pública. El periodista funcional a los intereses de la oposición y al Grupo Clarín, inventó una excusa y manifestó: "La pregunta que muchos se hacen es si va a haber efectivos del ejército, las fuerzas armadas controlando... ¿va a haber tanques? ¿Qué escenario vamos a tener?".

El Ministro de Defensa de la Nación se mostró sumamente asombrado por la insólita pregunta y rápidamente respondió: "No, los tanques están bien guardados por suerte, ja". Para justificar su accionar, el conductor de TN remarcó el motivo por el cual se lo consultó: "No, le digo porque he recibido muchas preguntas recién a través del teléfono".

Y una vez más, Agustín Rossi le resaltó: "Te agradezco la pregunta, Marcelo, nada de eso. Las Fuerzas Armadas no van a hacer ninguna cuestión que tengan que ver con alguna cuestión interior. Cuando el Presidente habla, se refiere a las fuerzas de seguridad como la policía federal, gendarmería, prefectura y policía de seguridad aeropuertaria, que dependen del ministerio de Seguridad. La tarea de atención sanitaria que va a llevar las Fuerzas Armadas, inclusive, la hacen sin portación de armas. Absolutamente nada de eso".

Cuál es el rol que podrían tener las Fuerzas Armadas tras el anuncio de las nuevas restricciones

Por otra parte, y consultado sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas llevarán a cabo test de PCR, Rossi detalló: "Estamos trabajando con el ministerio de Salud para esa posibilidad. La idea es hacer testeos en determinados lugares que nos indique el ministerio de Salud. Tenemos la capacidad, médicos y enfermeros militares. Tenemos tres hospitales importantes en la Ciudad de Buenos Aires como el Hospital Militar Central, el Hospital Pedro Mayo (hospital naval) y el Hospital Aeronáutico. Tenemos hospitales móviles reubicables, uno lo vemos desplegado en Campo de Mayo, en el partido de San Miguel, y otros más. Y tenemos capacidad de personal militar para ayudar y aportar a todo esto que se viene haciendo".