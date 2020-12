Explosivo cruce entre los periodistas de TN.

Ganó Boca Juniors y los hinchas xeneizes explotaron de alegría. Entre ellos está Sergio Lapegüe, el periodista y conductor de las mañanas en TN. Con tono airoso y esperando con ansias la llegada de su colega Marcelo Bonelli, el protagonista realizó una picante introducción en la que aseguró que tendría varias cosas para decirle a su compañero. Sin embargo, cuando el racinguista se hizo presente, le tiró una frase que lo dejó en ridículo al aire: "No sé si te vas a animar a decir las cosas que dijiste".

Más allá de no haber estado presente en el estudio, Bonelli pudo escuchar la introducción de Lapegüe y las chicanas implícitas que el mismo le envió mirando a cámara: "Boca jugó con actitud, ganó 2 a 0, Racing estaba perdido, hizo un planteo muy defensivo (...) En fin, no hay más nada que decir, a las 9:15, Marcelo, preparate. Yo ayer cerré la boca y no dije absolutamente nada. Le hablo al Chelo, a Alberto, a vos, Alberto, porque es Chelo Alberto Bonelli. Tengo tantas cosas para decirte, a vos y a todos los periodistas deportivos".

Luego de esta introducción, Lapegüe reculó y aseguró que no le diría nada tanto a Leo Paradizo (columnista de deportes, hincha de Racing) como a Marcelo Bonelli. Sin embargo, al momento de presentar al Chelo, fue el propio Bonelli el que cruzó al conductor con palabras lapidarias. "Escuché que desde temprano, no sé si te vas a animar a decir las cosas que dijiste".

La chicana implícita de Sergio Lapegüe a Marcelo Bonelli

"Pará un poco, no sé qué es lo que tengo que preguntarte a vos... No puedo preguntarte esto, je. La vacuna... ¿A quiénes van a vacunar?", preguntó Lapegüe, aludiendo a la campaña de vacunación del Gobierno Nacional luego de la llegada de la Sputnik V. Sin embargo, en su interrogante hubo una cargada implícita, propia de la jerga futbolística, que generó la risa del conductor y la cual no pudo evitar.

Sin ir más lejos, luego se conoció un video de Sergio Lapegüe imitando a Guillermo Francella diciendo "buen día, ¿hermosa mañana, verdad?", para gastar a Bonelli. Por su parte, su compañero reconoció la derrota justa y lanzó: "Te felicito, ganaron bien. Me voy de vacaciones, fue un año muy difícil. Perdimos, yo lo que le pido a un equipo (ya sea a Racing o a Argentina) es que salga y juegue con el cuchillo entre los dientes. Y ayer no jugó así".