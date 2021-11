El anuncio de la "Enana" Feudale: "Me quiero dedicar a la política"

La humorista y conductora de radio se mostró a favor de la intervención del Estado.

La histórica humorista, locutora y actual conductora de radio, Marcela "La Enana" Feudale, comentó que le gustaría ser candidata en algún cargo político aunque teme que le impongan condiciones que no quiera cumplir. En una entrevista en El Método, se mostró a favor de la intervención del Estado para garantizar derechos y sostuvo que le da miedo jubilarse.

"Me encanta la política. Me quiero dedicar a la política, pero no sé si me van a dejar. Me peleo todos los días con la política, con la televisión, con la radio. Lo mío es muy utópico, yo quiero que las cosas funcionen en serio, no creo que la política sea tan fácil", enfatizó

La mediática además reveló sus temores con respecto a la posibilidad de ingresar en política. "Mi ilusión sería que si llego no venga alguien que me diga no podés hacer esto", dijo la conductora de radio, quien además contó que discute de política de forma habitual.

"El Estado como asistente de salud, el Estado como ayuda para el pibe que cayó en la droga y no pude salir, el Estado asistente en la educación pública, a mí me parece ideal. ¿Cómo es posible que alguien diga que es un Estado represor cuando alguien viene a asistirte porque te caíste en la calle?", se preguntó Feudale.

Acerca de la actualidad de Argentina, sostuvo que espera que el país "se ponga un poco más de pie, que salgamos de este quilombo en el que estamos. Que podamos pagar la deuda". En la entrevista llamó a una reflexión al gobierno y la oposición: "Necesitamos que se cohesionen las fuerzas políticas y comiencen a amalgamarse. Sé que son dos fuerzas opuestas, pero las dos fuerzas mayoritarias en alguna política del Estado se tienen que encontrar".

"Deberían mejorar un poco las cosas. Hay índices que muestran que están mejorando, pero yo a veces espero más cosas, más resoluciones, mas decisiones", explicó Feudale, quien en ese momento dio un golpe a la mesa para graficar que se necesita fortaleza.

Jubilación y futuro

La profesora de historia afirmó que teme al tiempo libre posterior a la jubilación y sostuvo que no sabe qué va a hacer en su futuro aunque manifestó que le gustaría seguir en la radio. "Me dieron un Martín Fierro, me nominaron dos veces más, pero no lo gané. Es una época nada más, una fue una referente de época", sostuvo en la entrevista con Tomás Rebord.

"Estoy ahí de los 60, pero me pregunto qué voy a hacer. En la pandemia no tenía nada que hacer y me puse a hacer planes", cerró.