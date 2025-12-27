Mar del Plata relanza el verano en Bendu: música en vivo a metros del mar.

La temporada 2026 trae una novedad que promete cambiar para siempre la experiencia musical en la costa argentina. Se trata del Bendu Arena, el nuevo espacio premium de Mar del Plata, abre sus puertas con un line-up de alto voltaje y una infraestructura pensada para disfrutar de recitales a pocos metros del mar. Con capacidad para 7.000 personas, tecnología de última generación y una ubicación estratégica en Av. Juan B. Justo y Av. de los Trabajadores, dentro del desarrollo Bendu en la zona del Puerto, el lugar se presenta como el nuevo epicentro cultural, turístico y musical de la ciudad.

La inauguración será con música en vivo casi todos los días y nombres que cruzan generaciones, estilos y públicos. El Mató a un Policía Motorizado, La Mágica, El Plan de la Mariposa, Ciro y Los Persas, La K’onga, La Delio Valdez, Divididos y Karina La Princesita encabezan una agenda que seguirá sumando artistas durante enero y febrero, marcando el pulso del verano marplatense.

Cómo será la grilla de shows en Bendu Arena de Mar del Plata

El 16 de enero, El Mató inaugura la grilla con su sonido indie ya instalado como referencia nacional. Al día siguiente, La Mágica convierte el venue en una fiesta popular con referentes históricos de la cumbia (Damas Gratis, La Champions Liga, Los Gedes, El Original y Los Charros) en una sola noche.

La programación continúa con El Plan de la Mariposa (23/1), Ciro y los Persas (24/1) y una fecha doble histórica: La K’onga + La Delio Valdez (25/1), primera vez juntos en la ciudad. En febrero, la posta queda en manos de Divididos (6/2), que llega con nuevo material, y de Karina La Princesita (7/2), lista para repasar hits que acompañaron a más de una generación.

Más que un estadio o un escenario, Bendu Arena funciona como multiespacio integrado, con propuesta gastronómica, comercios, diseño y zonas de encuentro dentro del mismo complejo. La oferta apunta a una experiencia completa como un recital, cena, paseo y encuentro social sin salir del predio. Todo bajo estándares internacionales y con servicios de primera línea, desde sectores accesibles para personas con CUD hasta equipamiento técnico de nivel global y una circulación optimizada que promete evitar las demoras habituales de los grandes shows.

La llegada de este venue no solo amplía la cartelera local sino que impulsa el turismo, reactiva el Puerto como polo cultural y reposiciona a Mar del Plata como destino musical anual, más allá de la temporada de verano. Para quienes buscan playa de día y recitales de noche, la ciudad suma así un atractivo que combina aire marino, música en vivo y un espacio preparado para vivir grandes conciertos.

Las entradas ya están disponibles en ticketek.com.ar; además, hay 3 cuotas sin interés con Tarjeta Naranja y 4 cuotas sin interés con Banco Provincia, una oportunidad que facilita planificar la escapada perfecta para vivir música a pasos del mar.