Madonna supera a Taylor Swift en el número de nominaciones a los MTV Video Music Awards

La veterana de la música pop Madonna se alzó el martes con ‌el mayor número de ‌nominaciones a los Video Music Awards de MTV, cuatro décadas después de que la intérprete de "Material girl" situara el evento en el mapa cultural con una actuación que acaparó los titulares.

Madonna obtuvo 11 nominaciones para la ceremonia de los VMA del próximo mes, entre las ​que se incluyen ⁠las de Video del año con "Confessions II-The Film" ‌y la de Artista del año.

Esto eclipsó ⁠las nueve nominaciones de Taylor ⁠Swift, que competirá por el premio al Video del año con "The fate of Ophelia", de su álbum más reciente, "The ⁠life of a showgirl".

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Ambas cantantes ya cuentan con ​varios trofeos "Moon person" de los VMA. Madonna ‌se llevó el primero en ‌1986 por su papel pionero en el formato ⁠del videoclip. En 1987, ganó el premio al mejor videoclip femenino por "Papa don't preach" y, a lo largo de su carrera, ha acumulado hasta la fecha un ​total de ‌20 premios VMA.

Fue su actuación en la primera edición, en 1984, la que creó uno de los momentos más emblemáticos. Madonna subió al escenario con un vestido de novia adornado con una ⁠hebilla de cinturón de "Boy toy" y se revolcó por el suelo mientras cantaba "Like a virgin", traspasando los límites de lo que se consideraba permisible en la televisión por cable en aquella época.

Este año se enfrenta a Swift, que acaba de concluir la gira de conciertos más taquillera de ‌todos los tiempos. Swift empata con Beyoncé en el número de premios VMA ganados a lo largo de su carrera, con 30 cada una.

Entre los demás nominados de este año se encuentran Ariana Grande, ganadora del VMA ‌al mejor video del año el año pasado, y Sabrina Carpenter. Ambas han recibido siete nominaciones.

Los fans pueden votar en ‌línea en ⁠13 de las categorías de este año. Los ganadores se darán a conocer el ​27 de septiembre en una ceremonia que se retransmitirá en directo por CBS y MTV y se podrá ver en streaming en Paramount+.

(Editado en español por Carlos Serrano)