Ramos Padilla liquidó a Novaresio, que cortó la entrevista: "Ustedes hacen operaciones"

Lo acusó de mentir y de ser un partido de la oposición. "Salga corriendo y lea un libro", le pidió.

El juez camarista Juan María Ramos Padilla desbarató una operación de prensa de Luis Novaresio en su propio programa y negó que el dirigente Luis D´Elía haya roto una tobillera electrónica al cortar la correa que es descartable. "Ustedes mienten constantemente", lo acusó al aire y tiempo despues el periodista cortó la entrevista en Radio La Red.

Novaresio había hablado del acto que realizó D´Elía y había señalado que cometió un delito al cortar la correa de la tobillera ante el público entre los que estaba Juan María Ramos Padilla.

"Punto uno: soy juez de cámara de tribunal oral de la Nación. No soy ni juez federal, ni ex juez. Usted habló de juez federal o ex juez, yo no chupo clavos. Vamos a poner las cosas en claro, porque después me mezcló con el presidente y con un acto", arrancó Ramos Padilla.

El juez luego hizo una comparación con otros magistrados y acusó: "Yo no transito por las embajadas y me parece que es un deber de los jueces caminar por los barrios para saber qué le pasa a la gente, para saber por qué hay tanta violencia y por qué las personas reclaman una justicia que no podemos dársela".

Ramos Padilla luego apuntó contra el periodista de Radio La Red y el Grupo América por no evidenciar a quienes responden sus posiciones políticas. "Tengo 50 años en el poder judicial y sé muy bien de las operaciones mediáticas como las que hace usted y su grupo de periodistas que son en realidad un partido de oposición", le dijo.

"A mí no me dan órdenes desde la Embajada de Estados Unidos, ni tampoco en la Quinta de Olivos como a Hornos y los jueces que ustedes ponderan tanto. No tengo amigos prófugos como Pepín Rodríguez Simón en el Uruguay, no me asustan las fotitos de las que ustedes tanto hablan", agregó.

"Ustedes mienten constantemente", denunció ante Novaresio.

"Romper la correa descartable de una tobillera no es delito"

El juez luego cruzó a Novaresio quien manifestó que era un delito "romper la tobillera electrónica" y señaló que le pareció sospechosos que lo haga frente al magistrado.

El juez primero contó que conoce a Luis D´Elía "desde mediados de los ochenta cuando venía preocupado por los chicos que ingresaban a la droga con el juez de la zona que era yo. Me ayudó mucho a alojar a los chicos".

Luego explicó por qué no era un delito: "Una correa usada no tiene ningún valor entonces no hubo ningún delito", afirmó el juez quien contó que tiró la correa, pero no rompió la tobillera electrónica que podrá ser usada con otro preso.

El juez recordó que con su trabajo colaboró en el encarcelamiento de genocidas de la última dictadura y en la restitución de nietos recuperados. "Le pido que me hable con un poco de respeto, porque a usted nunca lo vi peleando por las libertades públicas", lo cruzó.

Novaresio decidió cortar la entrevista y se despidió de Ramos Padilla que le respondió: "Salga corriendo, lea un libro".