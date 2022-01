El desgarrador recuerdo de Luis Novaresio por su madre: "Dolor insoportable"

Luis Novaresio recordó a su madre fallecida en las redes sociales con un mensaje estremecedor. "No puedo llamarte", se lamentó.

Luis Novaresio recordó este jueves 6 de enero de 2022 a su madre fallecida, debido a que ella hubiese cumplido 86 años. El periodista que se irá de América TV estremeció a sus miles de seguidores en las redes sociales por el extenso mensaje publicado al respecto.

A través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram (@luisnovaresio), el periodista y abogado de 57 años repasó algunas anécdotas vividas con María Olimpia. Su mamá falleció a los 81 en abril de 2017 como consecuencia del síndrome de Rendu-Osler-Weber. Se trata de “una enfermedad poco frecuente” vinculada con un desorden vascular, según la definió el exconductor de Animales Sueltos.

El desgarrador recuerdo de Luis Novaresio por su madre: "Dolor insoportable"

El protagonista comenzó: “Recuerdo muchos 6 de enero lejos de casa. Ahí emergía el cargo de conciencia, tan común en mi familia, por la distancia. Recuerdo cuando entonces ella me decía ‘disfrutá', con genuino ánimo de mitigar esa culpa. Pienso: es de las pocas veces que le escuché conjugar el verbo disfrutar".

Además, repasó que "a lo largo de su vida el disfrute cedió al deber, a la obligación y, cómo no, a la necesidad. Puro instinto de supervivencia". "Así la siento hoy cuando podría haber cumplido 86 años. Qué tiempo verbal petulante el condicional futuro”, profundizó el comunicador.

“Todo una contradicción. ‘Podría haber cumplido’ no existe. Porque no los está cumpliendo”, se lamentó Luis Novaresio. En la misma dirección, escribió: "Me he visto respondiendo -y a veces, preguntando- qué cosa uno aprendió de sus padres. De ella aprendí la tenacidad. Aprendí a tener vergüenza, aprendí a paralizarme cuando te sentís excluido, aprendí una forma de amor envidiable, la que tenía por mi padre”.

En la enumeración de actitudes que ella le enseñó, Luis resaltó que aprendió "a no abrir la heladera en casa ajena, a no comer hasta que el resto no coma, nunca repetir, no pedir la sal ni decir que le falta salsa a la comida en casa de invitados, a entender que pudo lo que pudo (pudo bastante) y que no tenía derecho a juzgarla".



Novaresio insistió: “Aprendí a perdonar, aprendí a perdonarla, aprendí a tomarle la mano hasta la última exhalación, aprendí a desapegarme diciéndole ‘ya está, voy a poder solo’". También contó que gracias a su madre supo "hablar en piemontés (lengua romance italiana), la tabla del siete, el sentido del pudor, el silencio y a decodificarlo".

"Aprendí el amor distinto a los perros como el que yo sentía por Camilo y Diógenes, que están en la otra foto, machacada, porque es una foto de otra foto. Aprendí que la sangre no es agua, que la sangre no es todo el futuro, y aprendí a extrañarla. Aprendí a escondernos el uno del otro, sabiendo que nos sabíamos todo a la vuelta de la esquina”, añadió el presentador.

El conmovedor mensaje de Luis Novaresio para su madre fallecida.

Por último, el conductor admitió que no sabe "cuándo el recuerdo viró del dolor insoportable al dulce sentimiento de una sonrisa" cuando piensa en su mamá. Y concluyó: "Hoy te miro desde ese dulzor. Feliz cumpleaños. Aunque las palabras, siempre obstáculos, no sean las que correspondan en este 2022 porque no puedo llamarte para decir que estoy lejos. ´Disfrutá´, imagino que me decís. Pensarte desde mi hoy es una forma de hacerlo".