La emotiva despedida de Luis Novaresio de la televisión: "Persigo mi deseo"

El periodista se dedicará a otra rama de su profesión y reveló la razón de su partida en vivo.

Luis Novaresio expuso sus sentimientos en el último discurso del año en su programa de A24 y puso a llorar a los televidentes con sus emotivas palabras. En su descargo, el periodista hizo sorprendetes revelaciones sobre su vínculo con su profesión y cautivó la congoja de los presentes.

"Tengo muchísimo que agradecer a esta empresa porque hace diez años empecé a trabajar aquí, muy generosamente se me dio la posibilidad de transitar por distintos lugares hasta hacer este trabajo. Le agradezco a Daniel Vila (presidente del Grupo) que ha tenido muchísima paciencia conmigo", comenzó el periodista.

Novaresio continuó con una reflexión sobre su oficio y un balance de su año a nivel personal: "Siempre digo esto, todos tenemos la primera pregunta. En la entrevista lo que vale es lo que viene a decir el entrevistado y poder acompañarlo. Quiero agradecerle especialmente a mi familia, que me ha bancado muchísimo en esto. Este año me casé, contra todos mis pronósticos, así que, hoy cumple años mi esposo, a quien le mando un gran abrazo. Me encontré con alguien que es un par, que está ahí".

"Sí, me retiro porque voy a escribir, pero voy a seguir trabajando de esto porque me gusta. Las vocaciones son como las pasiones, uno puede contarlas pero no puede explicarlas. Yo tengo pasión por el periodismo y voy a seguir haciéndolo, pero me pareció que después de 10 años estaba bueno hacer un ‘parate’ en un momento de mi vida muy particular", enunció y así dio a conocer que ya no será parte del ciclo de televisión.

Por último, Novaresio le agradeció al público por el apoyo y soltó: "Quiero agradecerte estos diez años por, inexplicablemente, prestarme atención. Quiero decirte que solo puedo retribuirlo con una experiencia, no con un consejo porque son muy petulantes. Cuando más yo he sido, más feliz he sido. Cuando más yo soy, más feliz soy. Cuanto más persigo mi deseo, más siento que estoy construyendo futuro. Gracias, nos estamos viendo en cualquier momento y lugar".

La emoción de Viviana Canosa en su discurso de fin de año

"Yo creo que uno da y recibe por cualquier otro lado y no necesariamente a quien se lo da. Yo siento que a todas mis parejas les di todo lo que tenía y más. En compañerismo, en amor, en entrega. Y siento que nunca tuve un compañero a la altura de lo que yo di", enunció la conductora, en el último programa del año.