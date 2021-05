Luciana Salazar rompió el silencio con un curioso mensaje sobre Luis Miguel

Luciana Salazar rompió el silencio para hablar de un misterioso recuerdo con Luis Miguel

La segunda temporada de Luis Miguel, la serie que se estrenó en Netflix el 18 de abril, genera muchas repercusiones semana tras semana. Esta vez, luego de un distanciamiento prolongado de las redes sociales mientras se calma el escándalo que la vincula al economista Martín Redrado, Luciana Salazar volvió a Twitter con un enigmático tweet.

El lunes por la noche, Luciana Salazar se puso al día con la serie, que se encuentra entre las más vistas en Latinoamérica, que lanzó el domingo pasado el último estreno. “Ja, ja, ja... viendo el episodio 5 de la segunda temporada de Luismi y vocaliza con el ruido de la moto, me trajo un lindo recuerdo”, compartió la rubia a través de la red social del pajarito y, de inmediato, recibió distintos comentarios en los que sus seguidores pedían más información al respecto puesto que se ha referido al cantante en reiteradas oportunidades y hasta lo llamó su "mejor amante".

La escena a la que hace referencia Luciana Salazar y que no pasó inadvertida para los internautas, tiene que ver con un hábito de la vida íntima del cantante, quien, para prepararse antes de cantar, suele vocalizar haciendo un ejercicio con su boca que es muy similar al sonido de una moto. Varios usuarios de Twitter acusaron a la mediática de querer “subirse a la moto” del éxito de la serie aludiendo a un encuentro amoroso con el hombre del momento.

¿Qué pasó entre Luciana Salazar y Luis Miguel?

A pesar de que en marzo del 2006 la mediática negó tener cualquier tipo de relación con el cantante, puesto se la acusaba de ser la causante de su divorcio con la madre de dos de los hijos de Luis Miguel, Aracely Arámbula, más adelante deslizó más información sobre su encuentro con "El Sol" en declaraciones a Paparazzi en el 2008.

Lo más polémico de esa entrevista fue el encabezado en el que la actriz señalaba “Luis Miguel fue el mejor amante de mi vida”. A pesar de lo que pretendía ser una fuerte declaración, la vedette sólo aseguró que jamás podría olvidar el día en que conoció al cantante quien, además de ser muy atento con ella y con los invitados, es muy coqueto.

Más adelante, en 2018, cuando Luciana estuvo invitada a Cortá por Lozano para presentar a su hija por primera vez en televisión, volvió a referirse a su relación con el artista mexicano. Se conocieron en una cena organizada por Marley de la que participaron varias personas entre músicos, amigos y modelos.

“Es muy anfitrión, le encanta hablar con todo el mundo, le dedicó tiempo a todo el mundo, se sentaba, te charlaba. De él no te habla, le gusta saber más de vos, de tu vida”, aclaró sobre el momento que compartió con Luis Miguel. "Mejor no hablemos", se atajó la mediática tras ser consultada sobre si había un llamado o algún tipo de encuentro cada tanto. "Esas cosas no se cuentan", sentenció.