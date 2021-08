Luis Majul minimizó la violencia de género contra Florencia Peña: "Intento de victimizarse"

El periodista del macrismo cargó contra la actriz y conductora luego de que haya desmentido el motivo de su reunión con Alberto Fernández e insistió con la operación por las visitas a Olivos.

El periodista ultramacrista Luis Majul, aprovechó su espacio en Radio Rivadavia para sumarse a las acusaciones en contra de la actriz y conductora Florencia Peña. Lejos de tomar la desmentida que Peña realizó en Flor de Equipo el día anterior, le echó más leña al fuego al señalar que con su aclaración la actriz sólo busca "victimizarse" y omitió la violencia de género de la que fue víctima en redes, fomentada por el diputado Fernando Iglesias.

En línea con la lógica machista de los medios masivos de comunicación, y de la derecha, el periodista responsabilizó a Florencia Peña de las múltiples acusaciones en su contra y opinó que "ella misma subió la discusión y el tono cuando salió, en su programa a hablar con esos términos".

En conversación con los negacionistas de la pandemia Gustavo Noriega y Luis Casulla, Majul consideró que lo que estaba haciendo la actriz al desmentir las acusaciones de la oposición era "victimizarse y correr el eje de la discusión". En la última semana, el macrismo, los medios y los trolls de las redes sociales pusieron en circulación insólitas acusaciones sobre las visitas que recibió Alberto Fernández en la quinta presidencial de Olivos y dispararon contra la conductora de Flor de Equipo quien fue a ver al Presidente cuando los actores se encontraban en plena crisis económica. Sin embargo, las principales voces del macrismo en las redes salieron a "denunciar" supuestos favores sexuales de algunas mujeres que visitaron la Quinta.

Luego de dar la explicación sobre su visita a la Quinta de Olivos, Florencia Peña se hizo eco de unas insólitas acusaciones de personajes de la oposición: "¿Por qué esta misoginia que hace seis o siete días nos bancamos las mujeres que fuimos a la Quinta de Olivos cada una por una u otra razón? No sé por qué fueron las otras mujeres, pero sí sé por qué fuimos algunas personas en ese momento. Como fueron tantos y tantas, ¿qué es lo que hago para que la gente se enoja tanto?".

Pese a las explicaciones, al día siguiente Majul se guardó todo tipo de reflexión y defendió a Fernando Iglesias, quien definió a las visitas a la Quinta de Olivos como un "escándalo sexual". "Esto viene de la viralización de un concepto de Fernando Iglesias que, después, corrige en TN. Se agarran de eso para denunciar machirulismo y misoginismo generalizado en la oposición", criticó el conductor de Radio Rivadavia.

"Es un acto de victimización. Las restricciones afectaron la vida de todos los argentinos", acotó Noriega. "Agregaría que si hubo un ensañamiento indebido no es porque sea mujer sino porque ella desde sus redes fue durísima con la gente que no cumplía la cuarentena. Florencia Peña no cumplió con las restricciones del Gobierno. Esa reunión no era necesariamente presencial", teorizó.

"Muchos de nosotros no pudimos despedir a nuestros muertos por las restricciones", respondió Majul apelando a fingidamente a la misericordia de la audiencia. "La estrategia es muy deliberada, es tirar la pelota afuera, buscar una víctima ideal y del género y de estas cuestiones que está tan de moda en el último tiempo. Los que tienen que dar explicaciones son los que estaban en olivos determinando quién cumplía las restricciones y quién no", completó su colega.