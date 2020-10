Luciana Salazar recibió una propuesta de casamiento en un supermercado

Luciana Salazar confirmó que recibió una propuesta matrimonial en un supermercado. “Fue muy improvisado, no fue nada preparado. Igual, no fue la primera vez que se hablaba del tema, pero ese día fue muy decidido el comentario”, se sinceró.

Y contó que nadie percibió su presencia porque “estaba re camuflada”, ya que “ahora en la pandemia es fácil camuflarse, entre que te ponés el barbijo, anteojos y una capucha de algún buzo, no te reconoce nadie”. Igualmente, aclaró que por ahora no aceptó. “Todavía ni dije ni sí ni no. Es una persona que quiero mucho, pero todavía no”, reveló en diálogo con La Once Diez / Radio de la Ciudad.

Acerca del comentario de Marcelo Polino de que ella se casaría el año que viene, Salazar resaltó que “eso es un comentario de él, es un pensamiento de él”. “Si es o no es así, yo no lo comentaría, pero es una cosa de él, él cree eso”, respondió Luciana.

Asimismo, aseguró que es una mujer “muy difícil” de conquistar porque “soy muy exigente y con los años me puse más exigente todavía”. Al respecto, detalló: “Es una cuestión de cosas que yo tal vez necesito en una pareja o lo que fuere. No soy fácil en ese sentido, pretendo mucho. Así como yo doy mucho de mí también, del otro lado pretendo lo mismo en muchos aspectos, no solo en caballerosidad o cosas así”. Y agregó: “Soy leal, mientras que me sean leal. Yo sigo los códigos: soy como las personas son conmigo. Yo soy muy recíproca”.

Sobre la actualidad política del país, Salazar analizó que “no hay medidas a largo plazo, no hay un plan, lo que hoy se ve es el día a día”. “Los veo medio improvisados a los gobernantes”, subrayó.

Sobre el Presidente de la Nación, señaló que “a Alberto le tocó bailar con la más fea, porque el país ya estaba casi en bancarrota, con una situación de pobreza terrible, te diría quebrado, y encima la pandemia como para darle el toque final, para que el país quede en la ruina”.

“El propósito de Alberto fue que no haya muertos, pero se afectó mucho lo económico y no pudimos evitar las muertes. Al final, no evitamos los muertos y también estamos en un nivel de crisis económica fatal. Yo creo que hay que hacer mucha reflexión”, cerró.