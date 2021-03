Luciana Salazar aseguró que Redrado quiere controlar todo pero que a ella no la controla nadie.

Con acusaciones cruzadas, insultos y posibles denuncias en la Justicia, fue sin dudas una semana bastante agitada para Luciana Salazar y Martín Redrado. Lejos de bajar el tono de la disputa, que la tiene a Salazar indignada en los medios y con un Redrado que hasta el momento no dio declaraciones públicas, la mediática le lanzó una advertencia al economista: "Martín me quiere dejar como la loca y no lo voy a permitir".

En charla con Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, Luciana Salazar contó cómo fue el inicio de la reconciliación que parecía terminar con los conflictos entre ella y el economista pero que terminó con el vendaval mediático de la última semana. "Él me pidió que lo hagamos en la intimidad y no exponerlo. Necesitaba al mismo tiempo solucionar una situación con su entorno", explicó la blonda que también aclaró que le dio un tiempo "prudencial" a Redrado para resolver esas cuestiones personales.

“Martín me quiere dejar como la loca y no lo voy a permitir. Lo único que me duele es por Matilda (su hija). No quiero estar en el lugar de tercera en discordia porque no lo soy", disparó Luciana Salazar, visiblemente molesta con toda la situación de la última semana. Vale recordar que el escándalo se desató luego de que se viralizaran imágenes de Redrado con una mujer, que sería su ex Lulú Sanguinetti, y Salazar lo destrozara calificándolo de "lacra de persona".

La blonda también tuvo tiempo de referirse a la relación del economista con Sanguinetti: "No voy a ser la culpable de que él esté lastimando a alguien". Salazar aseguró que esa foto estuvo armada y que le llegaron pruebas de eso. "Esto estuvo arreglado, o de parte de Martín o ella, pero con ella no me voy a meter. Siempre me pongo del lado de la mujer", agregó la mediática que explicó que ella salió con Redrado "millones de veces" en Miami y no se viralizaron las fotos porque ella no las difundió.

“Yo no voy a dejar que me manchen. No tengo ganas de seguir con este tema" continuó Salazar en la charla con Dlugi. La mediática aseguró que toda esta situación le duele y le da pena más que nada por su hija Matilda, a la que tiene que proteger. "Desde el lado como pareja ya está, ya no me duele", sumó la blonda. Para cerrar, apuntó nuevamente contra Redrado y su forma de relacionarse: "Él quiere tener todo bajo su control y a mí no me puede controlar nadie”.