Tras la salida de Fabián Doman, América TV quiere a Alejandro Fantino para conducir Intratables

Pía Shaw anunció quien sería el reemplazante de Fabián Doman en Intratables.

Ayer se conoció que Fabián Doman no seguirá en el ciclo televisivo Intratables, en el cual estuvo dos años de los nueve que lleva en la señal de América TV. El conductor dialogó con Paulo Vilouta, quien lo estuvo reemplazando en estos últimos días, y mantuvieron una charla que duró al rededor de 11 minutos con el ahora ex conductor, en donde anunciaba que no continuaría trabajando en los medios y además, aclaró las razones de su decisión que hoy, lo aleja no sólo de la televisión sino también de la radio.

Pero la noticia de esta mañana en Los Ángeles de la mañana, programa a cargo de Ángel de Brito fue, también en voz de Pía Shaw, que Intratables ya tendría un reemplazante para conducir el programa que se emite de lunes a viernes de 22:00 a 23:30. Se trata de Alejandro Fantino, hombre de la casa ya quien ya conduce "Fantino a la tarde" de 16 a 18 en la misma señal. Todo indica que el afamado periodista deportivo pasará a conducir el ciclo que dejó vacante Doman y dejaría el lugar en su programa a su compañera Karina Mazzocco.

Alejandro Fantino sería el nuevo conductor de Intratables.

Por su parte, Fabián Doman se dedicará a un nuevo cargo en su vida totalmente lejos de los problemas en la TV argentina. Se ocupará de las Relaciones Institucionales de Edenor y, según trascendió ya comenzó a trabajar allí a partir de hoy.

"No voy a estar más", definió Doman en su último día al frente del ciclo que comenzó en el 2012 con Santiago del Moro, junto a una extensa lista de agradecimientos en la que destacó que Intratables "tiene la mejor producción que puede tener un programa de televisión”. Doman reúne una gran experiencia por fuera de los medios de comunicación ya que a finales de los '90 fue jefe de prensa de la embajada de la Argentina en los Estados Unidos, con Fernando de la Rúa como presidente, dentro de la delegación diplomática que estaba a cargo de Guillermo Enrique González. Se mantuvo en el cargo con Diego Guelar durante la presidencia de Eduardo Duhalde, hasta que volvió a la Argentina en 2003.

Fabián Doman deja de ser el conductor de Intratables.

El ENRE aprobó la venta de Edenor al grupo Vila-Manzano

En febrero de esta año, la Asamblea General de Accionistas de Pampa Energía aprobó la venta del 51% de las acciones de Edenor, a la Empresa de Energía del Cono Sur S.A. (Edelcos), encabezada por el Grupo Vila-Manzano en sociedad con Mauricio Filiberti. Recientemente, el ENRE aprobó la venta de Edenor al grupo que lideran Daniel Vila y José Luis Manzano tras considerar que la operación “respeta” los límites establecidos en el marco regulatorio.