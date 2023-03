Participa una figura de El Trece y es furor en Netflix: el jugado reality sensación para ver

El mediático personaje que saltó a la fama en El Hotel de los Famosos tiene una participación previa en un jugado reality que se puede ver online. ¡Te contamos todo en esta nota!

Antes de los controvertidos episodios que experimentó en el reality El Hotel de los Famosos, Locho Loccisano se convirtió en uno de los participantes más destacados de ese show. Loccisano tiene una "adicción" que no muchos conocen: él mismo se considera adicto al sexo. Y no muchos saben que participó de un reality dónde justamente eso se puso a prueba. En “Jugando con Fuego”, los participantes deben abstenerse de tener relaciones sexuales para poder ganar el premio final. ¡Pero no es tan sencillo cómo parece!

¿De qué trata Jugando con Fuego latino?

Inicialmente, los participantes serán llevados a una isla paradisíaca. Ellos creen que están a punto de vivir los mejores días de sus vidas. Sin embargo, todo cambia de repente cuando la guía virtual, Lana, les informa que pueden hacer cualquier cosa, excepto una: "deben abstenerse de tener cualquier práctica sexual".

A pesar del descontento inicial, los participantes de esta versión latina del reality show "Too Hot To Handle" pronto comprenden que el premio es muy valioso: pueden ganar hasta 100 mil dólares.

Locho Loccisano en Jugando con Fuego

Sin embargo, esto no será fácil, ya que los participantes también deben cumplir con los desafíos y las instrucciones que les da Lana. Como asistente, ella está al tanto de todo lo que sucede en la casa, por lo que penalizará a aquellos que no cumplan con las reglas, reduciendo así el premio original.

El objetivo del programa es evaluar si estos atractivos solteros pueden formar relaciones significativas y duraderas, más allá de la atracción física y el deseo inmediato.

¿Quiénes participan en Jugando con Fuego latino?

Locho Loccisano

En total, el reality cuenta con 14 participantes. 7 hombres y 7 mujeres de diversas nacionalidades jugarán por el premio final. Las nacionalidades incluyen países como México, España, Colombia y Argentina.

A continuación, la lista completa de los varones:

Clovis (México).

Dadvian (México).

Israel (México).

Joel (México).

Locho (Argentina).

Nick (Colombia).

Nico (Argentina).

Seguida de la lista de mujeres:

Carolina (México).

Dahiana (Colombia).

Flor (Argentina).

Jessica (México).

Lilia (México).

Manuela (Colombia).

Zaira (España).

¿Cómo ver Jugando con Fuego?

Jugando con Fuego es una producción original de Netflix y se puede ver en su plataforma digital.

¿Hay otras ediciones de Jugando con Fuego?

Si te gustó la premisa del reality, te alegrará saber que hay otras ediciones del mismo para ver. La versión original, Too hot to handle, tiene cuatro temporadas disponibles en Netflix. A su vez, mas allá de la versión latina, hay dos versiones extranjeras mas: una alemana y una brasilera (Too hot to handle: Brazil).