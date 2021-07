Lali Espósito se emocionó hasta las lágrimas en La Voz Argentina: "gracias a la vida"

Hugo Ruíz emocionó a la cantante pop con su versión del tema que Jairo y Juan Carlos Baglietto volvieron inmortal.

La Voz Argentina cautiva semana tras semana a la audiencia no sólo por el talento de los participantes sino también por las historias de vida que comparten. Esta vez, Lali Espósito se volvió protagonista tras emocionarse hasta las lágrimas con un cantante salteño que con su presentación le recordó la historia de su familia.

Hugo Ruíz logró sorprender no sólo a Lali sino también a Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner y Mau y Ricky por su entrega al cantar y el valor agregado de acompañar su voz con su guitarra en el escenario de Telefe. El cantante oriundo de Salta se presentó con “Tonada de un viejo amor” y, sin dudas, logró conmover a todos.

A los segundos de haber comenzado con su presentación, a Lali se le llenaron los ojos de lágrimas y no tardó en presionar el botón para convocarlo a su equipo. Si bien la cantante busca perfiles más pop, compartió una sentida historia que la llevó a sumar a Hugo a la competencia. Y, para su sorpresa, fue la única en darse vuelta lo que llevó directamente al participante al Team Lali.

"Apenas empezaste a cantar pensé 'esta es una canción que canta mi tío Jose', de mi familia de Santiago del Estero", confesó Lali. "Sos de Salta, pero aprovecho y les mando un saludo", bromeó la cantante sin perder la gracia que expresa programa tras programa.

"Empezaste una canción que tengo tan incorporada... Cuando a mí me pasa esto me siento afortunada de poder dedicarme a esto, gracias a la vida", relató la intérprete de "Soy". "Vos merecés estar en La Voz con ese corazón con el que cantaste, que toda la Argentina te conozca y pague una entrada. Tenés una de esas voces que a uno lo reconectan con el porqué de la música", agregó.

A continuación, Ricky Montaner le explicó a Lali: "Yo no me di vuelta solamente porque me volteé y te vi llorando, te vi emocionada y me dije 'no da pelear ahora'". Hecha la aclaración, Mau se dirigió a Hugo y expresó: "Cantas increíble y es un honor para nosotros saber que te vamos a seguir escuchando aquí como fanáticos tuyos que ya lo somos".