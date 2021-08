"¿Te gusta él para mí?": Lali Espósito acudió a Montaner para una importante decisión

La cantante le pidió a Ricardo Montaner un importante consejo sobre el amor que no la dejó muy convencida.

Tras la presentación de Facundo Giovos, el participante de La Voz Argentina con quien Lali Espósito sintió un flechazo, la cantante pop le pidió a Ricardo Montaner que le diera un consejo acerca de si era el indicado o no. Lejos de convencerla, el intérprete de "Cachita" la espantó con su consejo.

Facundo Giovos, de 26 años y nacido en Córdoba, se subió al escenario para participar en la cuarta etapa del talent show de Telefe, los playoffs. Luego de lucirse con la balada Fuego de noche, nieve de día, de Ricky Martin, compartió nuevamente un divertido momento junto con Lali Espósito cuando la cantante acudió por un consejo al mayor de todos sus compañeros del programa: Ricardo Montaner.

Cuando Facundo terminó de cantar, Marley lo felicitó y bromeó acerca de los souvenirs que el miembro del equipo de Mau y Ricky Montaner trajo de su ciudad natal. “Nos trajo algunos alfajores, algunos licores, así que ha ganado La Voz Argentina”, dijo el conductor y, ni lerda ni perezosa, Lali se sumó a la broma y, señalando su outfit, unos pantalones y una campera con dibujos de fuego, exclamó: “Me puse los fueguitos y todo porque habíamos hablado el tema de la canción”.

Por su parte, sus colegas en el jurado empezaron a hacer chistes en alusión al romántico momento que ella había tenido con Facundo en la primera etapa, cuando le dijo por primera vez que era muy lindo. “Ay chicos, basta, déjenme ser profesional. Monta, vos que sos como mi padre acá dentro del programa, porque para mí soy de la familia Montaner, ya soy una hija más… ¿Te gusta él para mí?”, soltó Lali.

“Si te vas a casar sí”, le contestó Ricardo, a lo que Espósito respondió: “Ay, qué pesado con eso”. “Mira, si no te vas a casar no, porque le rompes el corazón. El tipo quiere hijos”, bromeó Montaner. “Se puede tener hijos igual, no voy a discutir esto”, le reclamó Lali.

A continuación, Ricardo redobló la apuesta y le reveló que el participante oriundo de Córdoba había acudido a él para decirle que buscaba formar una familia grande. “’¿Ella estará dispuesta?’, me dijo. Y yo le dije: ‘bueno, hablemos’”.

Desencantada con el curso que tomó la conversación, la estrella del pop dio el tema por terminado y le dio la devolución a Facundo. “Bueno, no sé para qué te pregunté si me hacés casar. Mientras tanto, hoy lo hiciste muy bien. De verdad, has pasado por diferentes estilos y la balada también te viene muy bien. Creo que demostrás versatilidad”, expuso Lali.

El enamoramiento de Lali

Cuando Facundo se subió al escenario por primera vez, se formó un momento cómico en el set después de que Lali hiciera un comentario sobre su atractivo. “Che Sole, es lindo el pibe”, le comentó, y ella coincidió: “Es hermoso”. Después de preguntarle su edad, Espósito bromeó con que era demasiado grande para él.

De todos modos, Mau y Ricky Montaner quisieron ver más e incitaron al joven a acercarse a ella. Tras saludarse, Lali insistió: “Es re buen mozo” y, segundos después, el cordobés le cantó el clásico bolero Sabor a mí, mientras se miraban a los ojos. Hacia el final, hicieron bromas de que algún día iban a casarse.