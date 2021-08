Lali Espósito se la pudrió a una participante de La Voz: "Yo no haría ciertas cosas"

La cantante y jurado de La Voz Argentina se hartó y realizó una fuerte declaración. Lali Espósito habló sobre Ana Paula Rodríguez, la participante que la acusó de plagio en el año 2016.

Lali Espósito se cansó y rompió el silencio con una participante de La Voz Argentina. Es que Ana Paula Rodríguez, que pertenece al "Team Montaner", la acusó de plagio en el año 2016 por tener un álbum llamado Soy al igual que ella. Argumentando que lo sacó en 2013 y que fue nominado a los Premios Gardel, "Anapau" en su momento acudió a Intrusos en el Espectáculo para hablar sobre lo sucedido.

De todos modos, y ahora con Lali Espósito y Ana Paula Rodríguez en el mismo programa (una como jurado y otra como participante), mucho se esperó por la palabra de la protagonista de Sky Rojo. En este sentido, la reconocida artista exclamó: "Ana Paula, que ahí acaba de cantar, que la rompió, no sé qué esperan que diga. Yo disfruto mucho de ver a la gente avanzar, de ver que la gente puede tener segundas oportunidades. Esta profesión es muy difícil".

"Yo nunca he necesitado hacer nada para lograr ciertos objetivos. Yo no haría ciertas cosas pero no juzgo, tiro la mejor, hay que tirar la mejor. No soy el Ravi Shankar, tengo mi carácter. Solo que de verdad pienso así. Hay que ser mas amorosos, ¿viste?... entre lo que se pueda. Es más lindo lo que vuelve", sentenció Lali Espósito, a través de su cuenta de Instagram.

El día que Ana Paula Rodríguez denunció a Lali Espósito por plagio

Corría el año 2016 cuando Ana Paula Rodríguez acudió a América TV para manifestarse sobre este asunto: "No estoy diciendo que ella haya sido, no tengo idea, yo solo manifesté mi enojo en Twitter para que sepan que hubo alguien que saco un disco que se llamo Soy, Ana Paula Soy... que hizo el mismo genero musical. Solamente describo una situación que me hizo daño. Es el mismo genero, ambas somos artistas mujeres. ¿Porque yo no soy conocida no puedo contar lo que me pasa?".

Por su parte, Lali Espósito fue consultada en aquel entonces y eludió el tema: "Prefiero no opinar, ya de por sí hablar de 'plagio' por una palabra es como un chiste. No tiene sustento ni siquiera el uso de esa palabra. 'Soy; es una palabra con libre uso como todas". Ahora, ambas volvieron a verse las caras en La Voz Argentina pero no trabajan juntas, puesto que Ana Paula Rodríguez integra el equipo comandado por Ricardo Montaner.