La Voz Argentina: el participante que emocionó a todos con su historia de vida

La historia de vida de Julián Esión emocionó al público en la noche del martes: "Mis padres fallecieron cuando tenía solo un mes y dieciocho días".

Todas las noches en La Voz Argentina (lunes a viernes a las 22:30, por Telefé), los espectadores descubren historias de vida sorprendentes y emocionantes y se conmueven a la par de los jurados. Diferentes talentos de todo el país participan de las llamadas "audiciones a ciegas", en donde Ricardo Montaner, Soledad Pastortutti, Mau y Ricky y Lali Espósito los escuchan de espaldas y, a partir de lo que oyen, deciden si los suman a sus equipos o no. Cuando sucede y se contactan cara a cara con los concursantes, se abre la puerta a la emoción: muchos cuentan eventos decisivos que los hizo ver la vida de otra manera.

En el programa del martes por la noche participó Julián Esion, un joven de 23 años oriundo del barrio de Versailles. Cantó una versión particular, acústica, de Yellow, la canción de Coldplay. Al terminar el tema, Mau y Ricky y su padre estaban viéndolo de frente. Y se abrió con ellos al revelar dos cosas: que ya había participado en la edición 2018 del mismo programa y no lo habían elegido con su versión de Thinking out loud, del británico Ed Sheeran, y que sus padres habían fallecido cuando tenía solo un mes y dieciocho días y había sido criado por su abuela.

“Sentí que me fallé a mí mismo y vuelvo a buscar la revancha”, expresó Julián tres años después y tomó aquel consejo como un desafío. Lo logró, ya que Julián eligió estar en el equipo los cantantes de Desconocidos. Al volver con sus familiares al backstage, los abrazó y comentó que su performance no salió como él hubiese querido porque había tenido un día "muy complicado personalmente" y agradeció que "a pesar de los errores, se dieron vuelta".

"Sos muy exigente, veo", le comentó La Sole. “Me da demasiada felicidad que hayas vuelto y que lo hayas intentado de nuevo, porque mucha gente lo hubiera hecho. Gracias por venir de nuevo porque se nota que tienes ganas y eso para nosotros significa demasiado”, lo felicitó Mau. “Sentí que cantaste con mucho sentimiento. Pararse ahí con la guitarra, tocar una canción en la que no te pareciste a Chris Martin fue lo que mas me gustó”, añadió su hermano Ricky.

La flamante pareja de Stefi Roitman continuó con su devolución: “Lo más fácil cuando uno canta una canción de Coldplay, es caer en imitar lo que en mi opinión es perfecto. Chris Martin es uno de mis cantantes favoritos del mundo, pero escuché una versión diferente de una de mis canciones preferidas y por eso no pude resistir a apretar el botón”, sentenció. "La intenté hacer a mi modo, a mi persona", agradeció.