La historia que quebró a los coaches de La Voz Argentina: "No podía hablar, no podía cantar"

Germán Giordano, venció un problema de salud que lo dejó 8 meses sin poder hablar y conmovió al estudio de Telefe con su interpretación de "Piedra y Camino".

La Voz Argentina 2021 ya se impuso como un éxito en la televisión argentina con talentos de todo el país que se presentan noche tras noche en las audiciones a ciegas, pero no sólo cautivan a las estrellas con su voz, sino con historias impactantes como la de Germán Giordano que logró que tanto Soledad Pastorutti como Ricardo Montaner lo convoquen a sus equipos.

"Soy Germán, tengo 47 años y soy de Mataderos. La primera vez que canté en público fue a los 6 años, cantando tangos con mi papá. Después llegué al blues, jazz y rock", relató el participante antes de subirse al escenario de Telefe. Pero, rapidísimo, Marley le pidió más detalles sobre su vida, sin imaginar el relato que compartiría el hombre. "Hace unos años tuve una peritonitis muy fuerte. Me hicieron una colostomía, aún la tengo...", compartió Germán.

Pero la historia no terminaba ahí ya que el cantante agregó: "Perdí por completo la voz. Me tuvieron que operar de urgencia y el entubamiento me lastimó mucho las cuerdas vocales. Estuve casi 8 meses sin hablar. En ese momento pensé que no podía cantar más". "La recuperación fue muy lenta y no recuperé la voz como tenía antes... Estoy poniéndole fuerza para cumplir los sueños y estar como antes", completó.

Al momento de presentarse en el escenario, Germán entonó el clásico de Juan Carlos Baglietto "Piedra y camino" y consiguió que tanto Ricardo Montaner como La Sole lo convocaran a sus equipos, aunque eligió a la cantante de Arequito y cuando ella se acercó para saludarlo se dio cuenta de la emoción en el rostro del hombre.

“Es emocionante”, reconoció Germán. “Hace unos años tuve una operación muy delicada en la cual estuve sin latidos. No podía hablar, no podía cantar, que es mi amor... Por eso ahora estoy acá estoy dando todo lo que puedo dar. Con la máquina rota pero con el corazón fuerte”, completó y, automáticamente, fue ovacionado por Mau y Ricky, Lali Espósito, Ricardo Montaner y, nuevamente, La Sole.