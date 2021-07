La dura devoción de Ricardo Montaner en La Voz Argentina: "Volvé cuando decidas a ser una verdadera cantante"

"Volvé cuando estés decidida a ser una verdadera cantante", le dijo.

La Voz Argentina ya es uno de los programas más exitosos de 2021. El programa que busca voces de todo tipo, de todo color y de cualquier edad lidera cómodamente su franja con más de 20 puntos de rating todas las noches. Allí, todos los cantantes tienen que seducir con su talento a los cuatro jurados (Ricardo Montaner, sus hijos Mau y Ricky, La Sole y Lali) para que los inviten a integrar los equipos. Usualmente, los cuatro especialistas tienen devoluciones negativas moderadas. Pero anoche, al cantante oriundo de Valentín Alsina se le fue la mano.

Jimena Jans es una chica de 25 años que nació en Capitán Sarmiento pero actualmente vive en Rosario. Se presentó a cantar una versión de Chacarera de un triste, de Los Chalchaleros. Y a Montaner no le gustó demasiado. "¿Cantar para tí es un sueño o es una realidad?", le preguntó de arranque. "Y... es una realidad", le respondió. Pero a Montaner no le convenció su definición y le repreguntó: "¿Vives del canto?". Y la réplica fue negativa. Jans contó que acababa de terminar la licenciatura en fonoaudiología y que solo le faltaba la tesina, y que era niñera: "Canto cuando hay peñas, cuando me invitan".

Pero ante el silencio de sus otros cuatro colegas, Montaner despotricó nuevamente con la participante y la aconsejó con una idea: "Debes pensar lo que quieras ser y volver cuando estés decidida a ser una verdadera cantante, y a que esto no sea un plan B sino que sea un plan A. Cuando uno viene a un escenario como La Voz, que es una plataforma mundial, yo siento que es porque tomó una decisión. Y yo siento que tú no la has tomado, eso trascendió y nos dimos cuenta cuando te escuchábamos".

La Sole, que por sus más de 20 años de carrera en la música folklórica ya es una especialista del tema, coincidió con Montaner y sumó una reflexión en un tono un poco más moderado: “Coincido con Ricardo. Prestá atención a lo que dice la letra, la canción comienza con un sufrimiento y tenemos que transmitirlo. Vas a volver, seguro”.

La concursante volvió a bambalinas entre lágrimas a los brazos de su mejor amiga; "Estoy muy feliz, lloro porque fueron muchos los nervios. Fue un sueño".