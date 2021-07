Un participante se fue enojado con el jurado de La Voz Argentina: "¿Por qué no se dieron vuelta?"

El cantante de Volver respondió enojado a las devoluciones de sus compañeros, mientras el participante permanecía casi entre lagrimas.

Todas las devoluciones que tiene los jurados de La Voz Argentina son blanco de críticas en las redes sociales. Ya sea por demasiado laxos o por demasiado exigentes, las opiniones de Ricardo Montaner, Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky no pasan desapercibidas por los usuarios.

Leandro Pérez es un joven mendocino de 33 años que se presentó en las audiciones a ciegas de la versión argentina del concurso mundial. En el backstage, frente a las cámaras, comentó que a los 19 años comenzó a tocar la guitarra, y después le siguió el canto. También abrió su corazón y contó su dura historia de vida. “Mi viejo nos abandonó cuando tenía 12 años, fue muy difícil crecer sin un padre que me guiara. Somos cuatro hermanos, mi vieja laburaba para mantenernos a nosotros”.

El participante interpretó una de las canciones más famosas de Norberto "Pappo" Napolitano: Rock and roll y fiebre. Sin embargo, su desempeño no convenció que los jurados decidan pulsar el botón para dar vuelta sus sillones, aunque las devoluciones fueron de lo más entusiastas: “¡La partiste!”, le dijo Mau, el hijo de Montaner, que aplaudía al mismo tiempo que Lali destacó lo “increíble” que fue ("¡La rompiste! Me la pasé increíble con tu versión, lo hiciste bárbaro y volviste propia a la canción)" y Leandro, por su parte, parecía estar casi quebrado.

Molesto, Montaner los cruzó. “¿Y por qué no se dieron vuelta?”, lanzó, mientras el joven abría los brazos. Ricky, para sumar una voz de apoyo, le dijo: "La cantidad de veces que me han dicho que no en la vida son más que las que me dijeron que sí, no te desanimes. Gracias a las que me dijeron que sí puedo estar sentado en esta silla roja grande, gracias a Dios, y seguramente lo mismo va a pasar contigo. No me cabe ni la menor duda, aunque te hayamos dicho en esta oportunidad que no vas a tener muchos sí en tu vida y tendrás influencia en miles de personas con tu voz y con tu música.

Marley intentó animarlo

“Siento que era una canción que no me favorecía mucho por la lírica y la voz de Pappo. Es muy lineal y tuve que buscarle mucha forma”, dijo el mendocino defendiéndose pese a que el jurado solo tenía halagos para su versión. Se despidió y al regresar al backstage Marley intentó consolarlo: “Estuviste bien. A no desanimarse. Se te nota muy deprimido, pero lo hiciste bien. No hubo un error que hayas hecho vos”, mientras el cantante permanecía al borde del llanto.