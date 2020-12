La conductora Elizabeth "La Negra" Vernaci protagonizó una increíble y desopilante imitación de la polémica Viviana Canosa en su programa de FM Pop.

La presentadora de La Negra Pop se burló de Canosa por una entrevista en la que dedicó varios minutos a hablar del tamaño de los pies de la vicepresidenta Cristina Kirchner. En un diálogo con el periodista de La Nación Francisco Olivera, ambos elaboraron una insólita teoría sobre el tamaño de los pies de CFK y su número de calzado.

"Ella tiene un tema porque calza cuarenta y era un secreto de Estado para los que se encargaban de venderle los zapatos. No se podía hablar del pie, no era un problema de largo, sino de ancho", afirmó Olivera.

A lo que Canosa respondió en un tono sumamente serio que conoció a Cristina "con mocasines". "El día que entré sí me impacté porque la vi como una señora normal, no como una persona imponente con sus joyas y toda producida", apuntó. En esa línea, la conductora de El Nueve señaló que la actual vicepresidenta "era una señora que estaba trabajando a las diez y pico de la noche con muchas personas que la esperaban fuera de su despacho".

"Recuerdo que le miré los pies y tenía unos mocasines de señora grande, no es un detalle menor", remarcó además. Al tiempo que Olivera aseguró que CFK "se preocupaba mucho" por ese tema y estaba prohibido hablar de cuanto calzaba.

Tras pasar el audio de ese bochornoso momento en su programa, "La Negra" Vernaci volvió al estudio recreando una conversación entre un colaborador de Cristina y un zapatero que había ido a venderle sus trabajos a la por entonces presidenta. No obstante, enseguida viró hacia Canosa, a quien imitó con una voz idéntica, casi en susurro y arrastrando las palabras.

"Yo cuando entré, vi que calzaba 40, no lo podía creer. Un monstruo, dije. No lo podía creer: ancho, largo, me hizo acordar a un porongo que me comí una vez. No lo podía creer: grande, grande, grande, largo, largo, largo", se mofó.

Y arremetió: "Yo lo único que pensé... me asusté y dije 'abajo del pie de quién estamos', porque dije 'esta mujer nos va a meter una patada en el culo y vamos a morir como país'. Lo estaba viendo y no lo podía creer ¡40! ¡40! Ancho, largo".

"Estaba descalza, con un zapato de señora. Dije: 'pero por qué no se lava las patas en una palangana'. Es horrible lo que me está pasando, después de Alberto quedé mal ¡No hay palangana que me lave la mierda que tengo encima!", remató.

Vernaci vs. Canosa, una pelea de larga data

Los chispazos entre "La Negra" Y Canosa no son nuevos, sino que llevan casi una década de comentarios cruzados entre ambas.

En 2013, la conductora que encabezó el icónico ciclo Tarde Negra en Rock and Pop contó como empezó el conflicto entre ambas. En una entrevista con ciudad.com, Vernaci explicó que a ella le caía "muy bien" Canosa cuando estaba en Intrusos, pero que un día comenzó a meterse con su pareja de entonces.

"Fue hace mucho. Y si tenés un problema con él, tenés un problema conmigo. Hablaba mierda de él al aire. Ahí yo dije ‘no’. A los amigos todo, a los enemigos ni justicia", reveló.

"Se lo merecía", aclaró Vernaci entonces. En el momento del inicio de la pelea, ambas compartían emisora y "La Negra" no dejó de criticarla en vivo.

El último choque entre ambas se dio en octubre, cuando la conductora radial apuntó contra Canosa, Alfredo Leuco, "El DIpy" y Baby Etchecopar. "Hay otros casos de gente que dice mentiras, Baby Etchecopar hablando de la vicepresidenta, si vos en tu canal, en tu noticiero lo pones a cada rato, estás incitando a la violencia, estás diciendo esto esta permitido, sino viene Leuco y dice: "Cristina es una chorra, hija de p***, hay que meterla presa, pero esto está mal", consideró.

Y luego disparó: "El Dipy que tampoco es una pinturita, no se puede decir cualquier cosa todo el tiempo y a veces dicen cosas tremendas también y cuando querés acomodar eso dicen:"Nooo, libertad de expresión, con el dedito de la libertad de expresión se dicen cosas horrorosas, entonces, ¿como es la libertad de expresión?, para algunos si, porque son unos pelo***** influencers?

"Pero cuando una periodista seria o pretenciosamente seria agarra una botella de lavandina y se la toma esta todo bien?, yo me preguntaba, porque la vara para influencers sí y la vara con gente que también es escandalosa no, todo no es igual, la doble vara me pone nerviosa y tiene que dejar de existir", disparó contra Canosa.