Este domingo volverá La Cornisa a LN+

De cara a un año de elecciones, LN+ realizó un buen mercado de pases e incorporó a algunos de los más importantes periodistas opositores de la televisión. Claro que ya tenía a otros como Pablo Sirvén, Carlos Pagni y Luis Majul. Este último anunció que a partir del domingo 7 de marzo a las 20.30 hs volverá La Cornisa a la pantalla de LN+.

A través de un publicación en su Instagram, Majul anunció que el histórico ciclo que conduce comenzará su temporada número 22 este domingo en lo que significa un recrudecimiento en la línea editorial del medio ultraopositor. El primer invitado del año en La Cornisa será Alfredo Leuco, uno de las flamantes incorporaciones del canal del diario La Nación.

En esta nueva emisión de La Cornisa, Luis Majul estará acompañado por una alineación de periodistas netamente opositores como Federico Andahazi, Silvina Martínez, Agustina Girón, Hugo Macchiavelli y Luis Gasulla. "Te espero con investigaciones, denuncias, análisis, editoriales y un gran equipo", compartió el conductor en sus redes para invitar a sus seguidores.

Este domingo, La Cornisa comenzará con lo que denominaron “La pandemia del Gobierno”. Durante el programa se verán cuatro informes, que "reflejan el tráfico de vacunas, el abuso de poder y la corrupción en el medio de la emergencia sanitaria". Los domingos a las 19, antes del comienzo de La Cornisa, llegará Especial Domingo, que contará con la conducción de Agustina Girón y Hugo Macchiavelli.

Luis Majul este año también se incorporó a la grilla de otro medio notablemente opositor: Radio Rivadavia. El periodista se sumó al dial macrista con Esta mañana, un informativo en la primera mañana de 6 a 9 hs. Ahí lo acompañan nombres como Baby Etchecopar, Nelson Castro, Oscar el Negro González Oro, Fernando Carnota, Mauro Viale y Rolando Hanglin. Apenas termina Esta mañana lo sigue Eduardo Feinmann con Alguien tiene que decirlo.

Esta semana Majul fue protagonista de un hecho delictivo en las cercanías del estudio de LN+, ubicado en el barrio de Chacarita. Al periodista le forzaron la puerta de su auto y le robaron la mochila en la que llevaba documentos y una computadora. "Como en una especie de cadena de favores, alguien encontró la mochila y me la hizo llegar", aseguró luego Majul.

"Me gustaría tomar un cafecito con ellos para intercambiar alguna información y, por qué no, experiencias de vida: me gustaría saber qué les pasa por la cabeza para tomar semejante riesgo", agregó el periodista. Majul también afirmó que invitaría a tomar un café con los ladrones para "agradecerles por un lado y para decirles que hay otras formas de ganarse la vida".