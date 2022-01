Tamara Báez estalló contra los haters: "Pierden tiempo en tirar mierda"

A Tamara Báez, novia de L-Gante, le dijeron que "va a terminar en la villa juntando cartones" y explotó en Instagram. "Tiran mierda", se quejó.

Tamara Báez, la novia de L-Gante, estalló contra los haters en su cuenta oficial de Instagram (@tamibaez13) y los destrozó a traves de dos historias allí. La joven vive horas complicadas en este arranque del 2022, luego de un 2021 en el que terminó distanciada de su pareja.

En plena crianza de su pequeña hija Jamaica que muchas veces transita en soledad, Báez suele publicar fotos y videos con la bebé en su red social preferida. Sin embargo, no todos los comentarios son tan positivos como a ella le gustaría y eso fue lo que la hizo explotar de furia.

Todo comenzó con un posteo de la joven con varias fotos para celebrar los cuatro meses de Jamaica. Fue en la casa de Pinamar, donde están instalados, a puro lujo y con varios detalles finos como una gran torta. Allí fue cuando apareció el comentario de la usuaria @marielfernandez75 que la hizo enardecer: "¡En dos meses, en bancarrota a la villa a juntar cartones!”. En la primera instancia, ella reaccionó con un simple "¿por qué decís eso?".

No obstante, unos instantes después, quiso demostrar su bronca al respecto. Por lo tanto, publicó una captura de pantalla de esa agresión discriminatoria y escribió en una historia: “Muchos comentarios como este, como si vivir en una villa estuviera mal, como si juntar cartones estuviera mal, pero no entiendo por qué comentar algo así en las fotos con mi bebé”.

Luego, Tamara Báez explicó que este tipo de festejos son habituales para ella: “Nunca vivimos mal a llegar a no tener nada. Mis hermanas, mi familia, siempre festejó así los cumples de mis sobrinos. Yo festejo porque verdaderamente amo a mi bebé, amo ver esas fotos en cuadros”.

Tamara Báez destrozó a un hater que la discriminó en Instagram.

La novia de L-Gante insistió: “No entiendo, ¿en qué los perjudica a ustedes? Gastan tiempo de sus vidas en tirar mierda. ¿Por qué lo hacen? Si tampoco les pido nada a ustedes. Se preocupan más por el futuro de mi familia que yo". Además, les pidió a los haters que "vivan la vida, vivan el día a día, disfruten y vean cómo disfrutan las demás personas. No tiren comentarios como este”.

“Un día estamos, al otro no sabemos. Eso tienen que tener en la cabeza, mi felicidad es mi hija y voy a hacer siempre todo lo que se me ocurra sin pensar en lo que dirán. Si no les gusta como soy, si no les gusta lo que hago, no me sigan y listo”, añadió Tamara. Y completó ese post con que ya se siente "cansada de borrar comentarios y bloquear gente como esta".

Por último, replicó una "storie" de una coach y astróloga, que escribió entre otras cosas: "Ya te saqué toda la energía de la gente que nos rodea y tira comentarios negativos. La gente es muy mala y nos tiene mucha envidia pero ya está, ya te limpié".