Tamara Báez y otra denuncia pública contra L-Gante: "Estoy enojada"

L-Gante hizo una mala jugada y su novia, Tamara Báez, no se la perdonó.

L-Gante y su novia, Tamara Báez, suelen compartir en sus redes sociales fotos y videos de su día a día, algunos a solas y otros con Jamaica, su hija nacida este año. En otras ocasiones, también hacen públicas sus peleas más personales. Esta vez, ella les contó a sus seguidores de Instagram el motivo de una nueva disputa que tuvieron.

Meses atrás, habían pasado por una breve separación, según Tamara, porque él la había engañado con otra persona. Sin embargo, después se volvieron a mostrar juntos como si nada hubiese pasado. Ahora, nuevamente en pareja, tuvieron una discusión que nada tuvo que ver con las infidelidades ni los celos de pareja.

Esta vez, tuvo que ver con la comida. En sus historias de Instagram, Báez posteó una foto de L-Gante abriendo la heladera de su casa mirando qué podía encontrar para comer. Debajo, escribió un texto explicando cómo comenzó este nuevo enfrentamiento.

Según su versión, él quiso comprar comida en Burguer King pero no tenían la hamburguesa que quería, entonces, se terminó comiendo su comida, dejándola sin nada. “Ok, un hambre. En el Burguer no le dieron la hamburguesa que pidió. Yo estoy enojada porque comió la mía”, escribió la joven debajo de la foto.

La pelea entre Tamara Báez y Cinthia Fernández por L-Gante

Semanas atrás, Tamara había tenido un enfrentamiento con Cinthia Fernández, panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM). Todo empezó cuando Cinthia llamó al artista para hacer un desafío viral de las redes sociales que consistía en bailar una de sus canciones. Cuando Tamara vio el video, publicó indirectas en sus redes tratándola de “zorra”.

Días después, se encontraron en un evento y Fernández se acercó y la encaró. “¿Te encontraste a la mujer de L-Gante?”, le preguntó Ángel de Brito. “Si, obvio. Le fui a hablar como corresponde. No sé si el mensaje fue para mí, yo no me hago cargo porque no dio nombres, pero todos me apuntaron a mí. Si hay algo que no soy es zorrita”, respondió ella.

Ante la pregunta de de Brito sobre si pasó algo entre ella y L-Gante, ella expresó: “¡No! ¿Estás loco? Es más, hoy van a ver el verdadero final en Instagram. Hoy van a ver lo que realmente pasó entre nosotros”. Horas después, publicó un video en donde se ve que, después de haber bailado esa coreografía, con una pose final como si estuviesen a punto de besarse, él se alejó corriendo y los dos terminaron riéndose a carcajadas.