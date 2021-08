L-Gante compartió una ecografía de su hija y enterneció a las redes

Desde su cuenta de Instagram publicó una historia con la imagen de la primera ecografía que enterneció a todos sus seguidores.

El cantante L-Gante publicó una imagen de la ecografía de su hija en una historia de Instagram, desde México, seguido de una imagen donde se lo ve besando la panza de su pareja.

La estrella de tan solo 21 años, anunció que está esperando una hija a través de sus redes sociales: "Hoy en día tengo una madre orgullosa y una hija en camino a la cual le podré brindar todo...hasta lo que nosotros no tuvimos. Hoy en día recién tengo 21. Hoy en día ese es mi mayor motivo para ser feliz. Los giles que se vivan la peli, que yo vivo la vida". Ese mensaje tuvo una gran repercusión entre los fanáticos de la Cumbia 420 alrededor del mundo.

La ecografía que compartió L-Gante en sus redes.

“Puño 420 para los negros”, escribió junto a una imagen de la ecografía de su hija en la que se puede observar solo con una mano cerrada. En este momento se encuentra de gira por México hasta finales de agosto, vuelve para estar presente en el nacimiento que tiene fecha estipulada para septiembre.

El cantante espera el nacimiento de su primera hija, muy emocionado, y su novia compartió en las redes que decidieron llamarla "Jamaica". El nombre causó sorpresa y críticas entre sus seguidores, a pesar de ser un nombre relacionado con su estilo de vida, su presente y su música. A pesar de estar de gira y la distancia, no se olvida de estar "presente" con su familia.

L-Gante cumbia 420 por el mundo

El éxito indiscutido del joven de General Rodríguez no tiene techo. Primero realizó un viaje a España y desde ahí fue un vuelo sin escalas hasta México. Durante su visita a Europa, pasó por la stream house de Ibai Llanos y compartió un adelanto del nuevo tema llamado "Turreo" con elementos de malambo. Además de hacer distintas presentaciones en ciudades donde su música causa furor.

Ahora esta en México, otro de los paises donde sus canciones forman parte de la lista de los más escuchadas y son un éxito. Hace 15 días y como consecuencia de las distintas restricciones con respecto al ingreso de los vuelos internacionales, quedó varado. Fue una sorpresa y se perdió el baby shower de su primera hija. “Estoy en la ciudad de Guadalajara, alojado en el Hotel Paris Hilton. Esperando que pueda volver…Se me canceló el vuelo. Del 12 lo pasaron para el 19 (de junio). Estoy con calma porque tengo la agenda un poco ocupada así que no me hago drama por ahora", contó.