Karina La Princesita volvió a estar en el foco de la polémica. En el marco del Cantando 2020 (El Trece), un nuevo escándalo volvió a dar que hablar entre los televidentes. En esta oportunidad, la protagonista fue la propia mamá de la cantante de cumbia, quien destruyó a Oscar Mediavilla. Al miembro del jurado lo tildó de "mentiroso y agresivo". Así lo reveló el periodista Ángel de Brito.

Durante el programa de Los Ángeles de La Mañana, De Brito decidió dar a conocer qué fue lo que la madre de Karina La Princesita opinó sobre Mediavilla. "Mónica, la mamá de La Princesita, me autoriza a leer el mensaje que me mandó ayer", sostuvo el conductor, quien filtró el mensaje, a pesar de que la cantante se negó a que esto trascendiera.

"Mónica (madre de la cantante) quiere, y manda mamá, lo lamento", le dijo Ángel de Brito a Karina. Y agregó: "Le pregunté a Mónica si podía leer el mensaje y me dijo que sí. Y me dice: ‘Si no se acuerda de nada, será porque está muy mayor este señor'".

Cuál fue el duro mensaje de la madre de Karina La Princesita contra Oscar Mediavilla:

Ante las miradas de los miembros del panel de Los Ángeles de La Mañana, Ángel de Brito decidió filtrar el mensaje en el que Mónica (mamá de Karina La Princesita) destruyó a Oscar Mediavilla: "'Perdón por el atrevimiento, pero no puedo creer que estoy viendo a un hombre grande, que es súper mal educado e irrespetuoso, hablo de Mediavilla. Cuando cantó Kari, él miraba para otro lado y él era el único que no aplaudía".

"La verdad que da una mala imagen por ser tan soberbio. Igual, no me sorprende, porque además es mentiroso y, en ocasiones, tiene arranques de ser un tipo agresivo, por lo menos con sus palabras. En síntesis, mala persona. Perdón por la intromisión'", añadió la madre de la artista y jurado del Cantando 2020.

Finalmente, De Brito decidió culminar el relato con una picante consulta hacia Karina: "¿Cuándo traemos a Mónica al Cantando 2020?". ¿Habrá una respuesta por parte de Mediavilla?