Karina La Princesita generó una escandalosa incertidumbre sobre su separación con el futbolista Sergio Kun Agüero.

La cantante Karina La Princesita generó una escandalosa incertidumbre sobre su separación con el futbolista Sergio Kun Agüero. Si bien prefirió no precisar el motivo exacto por el que decidió ponerle fin a su relación, la cantante de cumbia romántica lanzó una frase (cuanto menos) polémica: "Agradezcan que no se sepa por qué me separé".

Al aire de Los Ángeles de la Mañana (LAM) y siendo una de las panelistas temporales de la presente semana, Karina fue consultada sobre su romance con el futbolista de Manchester City: el mismo se terminó de forma sorpresiva y nunca se precisaron las razones por las cuales la relación culminó precipitadamente. "No hablo de él porque apenas me separé fui muy respetuosa. Nadie sabe por qué y agradezcan que nadie sepa por qué me separé", explicó La Princesita.

Por su parte, Karina Iavícoli intentó recabar mayores detalles sobre el final del vínculo amoroso entre La Princesita y el Kun. Sin embargo, no obtuvo grandes resultados. "No es que quiera meter púa, pero es raro que digas ‘agradezcan que no se sepa’. Suena a que pasó algo que te guardás y que no es lindo", lanzó la panelista.

Ante este comentario, la cantante optó por contestar lo siguiente: "No es que quiera meter púa, pero es raro que digas ‘agradezcan que no se sepa’. Suena a que pasó algo que te guardás y que no es lindo. Cuando dos se separan, y no del todo bien, estaría mal si uno habla. Prioricé mucho mi trabajo".

El mal momento de Karina La Princesita: "Me siento muy sola"

Karina La Princesita no esta pasando por uno de sus mejores momentos. La cantante, en diálogo con La Previa del Cantando, reveló cuáles son las razones de su tristeza. En principio, quien forma parte del jurado del Cantando 2020 destacó que en este último tiempo "no le estaba escribiendo nadie" y ese es uno de los motivos que agudizan su sentimiento de soledad. Acto seguido, señaló que tenía los ojos rojos por el cansancio, ya que últimamente no está durmiendo bien.

"Puede que esté triste. Me siento muy sola, tal vez", admitió la integrante del jurado del Cantando 2020. Es importante destacar que Karina tomó la decisión de separarse de su hija Sol, quien está viviendo con su abuela materna, para que ella pudiera trabajar durante la pandemia del coronavirus. La adolescente de trece años es paciente de riesgo -sufre de broncoespasmos- y si llegase a contagiarse coronavirus, podría terminar internada.