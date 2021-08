De Brito destrozó a Jelinek por elegir a Floppy Tesouro como madrina para su bebé: "¿No tiene una amiga?"

Floppy Tesouro confirmó que Karina Jelinek le ofreció ser madrina de su bebé y Ángel de Brito destrozó a la creadora del "lo dejo a tu criterio".

En los últimos días se supo que Karina Jelinek está avanzando en el proceso para tener un hijo mediante la subrogación de vientre y que desea criarlo junto con Flor Parise, a quien considera su "compañera de vida". Este miércoles, Floppy Tesouro confirmó que la modelo le ofreció ser la madrina de su hijo, un pedido que la halagó pero que también generó una picante pregunta de Ángel de Brito. "¿No son amigas y te propone ser la madrina? ¿Que está sola en el mundo Jelinek, no tiene una amiga?", indagó durísimo el conductor de Los Ángeles de la Mañana.

Muy feliz por haber comenzado el proceso de subrogación de vientre, Karina Jelinek se convirtió en tendencia este miércoles tras ser la portada de la revista Caras. En la entrevista con la publicación de espectáculos de Perfil, la modelo aseguró que su deseo es criar a su hijo junto con Flor Parise, con quien convive en Miami y a quien considera su "compañera de vida". Pero así como Jelinek confirmó que ya eligió al donante anónimo de esperma, este miércoles se supo que también le habría ofrecido a una famosa ser la madrina del bebé.

"¿Es cierto que te propuso ser madrina de su criatura?", le preguntó Ángel de Brito a Floppy Tesouro en la emisión de este miércoles de Los Ángeles de la Mañana. Sorprendida por la información que tenía el periodista, la modelo replicó: "¡Cómo sabés todo! Me lo propuso en un restaurante hace muy poco en Miami cuando se empezó a hablar del tema".

"Me dijo ‘ami’, nosotras nos decimos ‘ami, ¿no querés ser la madrina de mi bebé?’. Le dije que era un halago y que me encantaría. Estaba ella y estaba Flor", detalló Tesouro, que también explicó que con Jelinek son "colegas" a pesar de que tienen una amistad de hace muchos años. Estas palabras de la modelo provocaron una picante reacción en el conductor de LAM: "Hablemos como adultos. ¿No son amigas y te propone ser la madrina? ¿Que está sola en el mundo Jelinek, no tiene una amiga?".

Lejos de querer entrar en polémicas, Tesouro aseguró que es amiga de Jelinek. "Lo que yo digo es que capaz ella tiene vínculos más fuertes", consideró la modelo y actriz. Pero esa respuesta no conformó a de Brito, que continuó criticando la elección de Karina Jelinek. "Yo tengo un círculo muy unido de amigas de toda la vida y de amigas actuales. Lo que digo es que ella es una colega amiga con la que a veces voy a comer", sumó Tesouro. Para cerrar, la modelo y actriz destacó el gesto de Jelinek: "Me encantó que me lo proponga y si sigue pensando lo mismo, lo voy a ser".