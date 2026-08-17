Kanye West actuará en Rusia en octubre, dice sala de conciertos

FOTO ARCHIVO-Un hombre lleva una camiseta con la imagen del rapero estadounidense Kanye West, también conocido como Ye, antes del concierto de Kanye en Tirana, Albania

​El rapero estadounidense Kanye West actuará en San Petersburgo en ‌octubre, según ‌una publicación del lunes en el canal de Telegram del Gazprom Arena, el estadio donde está previsto que se celebren los conciertos.

West, también conocido como YE, ​se ha enfrentado ⁠este año a cancelaciones ‌de conciertos y prohibiciones de ⁠actuar en varios ⁠países europeos tras una serie de comentarios antisemitas, entre los que se ⁠incluyen elogios a Adolf ​Hitler y el uso ‌de imaginería nazi.

West se ‌disculpó en enero por esas ⁠declaraciones, que atribuyó a una lesión cerebral no diagnosticada y a un trastorno bipolar no ​tratado.

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Si ‌los conciertos se celebran, West se convertiría en una de las mayores estrellas internacionales de la música en ⁠visitar Rusia desde que Moscú invadió Ucrania en 2022.

Los precios de las entradas para los dos conciertos, programados para el 10 y el 11 de octubre, parten de 9.000 ‌rublos (106 dólares) y las entradas más baratas se agotaron en una hora, informó la agencia estatal de noticias TASS.

Las más caras cuestan ‌160.000 rublos (1.885 dólares).

El Gazprom Arena es el estadio del club de fútbol ‌Zenit de ⁠San Petersburgo y tiene un aforo de unos ​70.000 espectadores.

(1 dólar = 84,8955 rublos)

Con información de Reuters