Kanye West actuará en Rusia en octubre, dice sala de conciertos

El rapero estadounidense Kanye West actuará en San Petersburgo en octubre, según una publicación del lunes en el canal de Telegram del Gazprom Arena, el estadio donde está previsto que se celebren los conciertos.
West, también conocido como YE, se ha enfrentado este año a cancelaciones de conciertos y prohibiciones de actuar en varios países europeos tras una serie de comentarios antisemitas, entre los que se incluyen elogios a Adolf Hitler y el uso de imaginería nazi.
West se disculpó en enero por esas declaraciones, que atribuyó a una lesión cerebral no diagnosticada y a un trastorno bipolar no tratado.
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Si los conciertos se celebran, West se convertiría en una de las mayores estrellas internacionales de la música en visitar Rusia desde que Moscú invadió Ucrania en 2022.
Los precios de las entradas para los dos conciertos, programados para el 10 y el 11 de octubre, parten de 9.000 rublos (106 dólares) y las entradas más baratas se agotaron en una hora, informó la agencia estatal de noticias TASS.
Las más caras cuestan 160.000 rublos (1.885 dólares).
El Gazprom Arena es el estadio del club de fútbol Zenit de San Petersburgo y tiene un aforo de unos 70.000 espectadores.
(1 dólar = 84,8955 rublos)
Con información de Reuters