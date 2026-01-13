La fuerte denuncia de Marcela Tauro contra Julio Iglesias

Marcela Tauro contó su pésima experiencia conJulio Iglesias.

Las denuncias que en los últimos días pusieron en el centro de la escena a Julio Iglesias generaron un fuerte impacto en el mundo del espectáculo. En ese marco, Marcela Tauro decidió aportar su propio testimonio y relató una situación que vivió años atrás cuando tuvo contacto profesional con el artista en un contexto laboral.

La periodista explicó que, al escuchar los relatos de otras mujeres, se reconoció en gestos que durante mucho tiempo fueron minimizados o tomados como parte del “folclore” del ambiente. “Es verdad lo que dicen. En otra época lo tomábamos con humor o directamente no podíamos decir nada”, señaló al recordar aquellos episodios.

Tauro contó que compartió varios días con Iglesias en un hotel de San Pablo, donde le realizó más de una entrevista. Según su relato, fue durante uno de esos encuentros que el cantante tuvo una actitud que hoy identifica como invasiva. “Cuando terminó la nota, me agarró y me dio un pico. Esa fue la foto”, explicó. Lejos de presentarlo como un hecho aislado, Tauro sostuvo que se trataba de una conducta reiterada. “Con todas las periodistas de Gente había hecho lo mismo”, afirmó, al tiempo que remarcó que en aquel entonces lo importante era conseguir la nota y cumplir con el trabajo asignado.

Julio Iglesias fue denunciado por acoso

Las declaraciones de Tauro se suman a un escenario sensible luego de que se conocieran las denuncias formales contra Julio Iglesias por presuntos abusos y maltratos. Si bien su relato no forma parte de la causa judicial, aporta contexto sobre comportamientos que, según distintas voces, se repitieron durante años. En ese sentido, la periodista planteó la necesidad de revisar prácticas del pasado y entender cómo el silencio, la naturalización y las jerarquías influyeron en muchas de estas situaciones. “Hoy esas cosas se ven distinto”, deslizó, dejando en claro que el debate excede un caso puntual.