España abre una investigación sobre denuncias de mujeres contra Julio Iglesias

Una ‍fiscalía de la Audiencia Nacional española dijo el martes que estaba investigando las acusaciones de medios de comunicación ‍españoles y estadounidenses de ⁠que el cantante Julio Iglesias agredió sexualmente a dos exempleadas.

No hubo respuesta inmediata a los correos electrónicos enviados por Reuters a los representantes de Iglesias, de 82 años, en busca de comentarios. El sello discográfico de la estrella, Sony, declinó emitir declaraciones.

Las mujeres, que habrían trabajado en las residencias caribeñas de Iglesias en República Dominicana y Bahamas durante un periodo de 10 meses ‌en 2021, fueron citadas en una investigación ⁠de tres años de la cadena ⁠estadounidense Univisión y el medio español elDiario.es publicada el martes.

Ambas mujeres denunciaron haber sufrido agresiones sexuales y acoso laboral mientras trabajaban ‍para el cantante, informaron los medios. Según los informes, Iglesias las presionó para que mantuvieran encuentros ⁠sexuales y las sometió a ‌otros abusos físicos y verbales.

La fiscalía dijo que había abierto diligencias preliminares tras la presentación de una denuncia el 5 de enero. Los detalles del caso estaban amparados por normas de secreto que le impedían facilitar más información.

Iglesias ‌es uno ‌de los artistas latinos con más ventas del mundo, con más de 300 millones de discos vendidos en 14 idiomas. Antiguo aspirante a futbolista, se dedicó a la música después de que un accidente de ​coche en 1963 pusiera fin a su carrera deportiva.

Las acusaciones provocaron una ruidosa reacción en España, donde se le considera un tesoro nacional.

Ana Redondo, ministra de Igualdad del gobierno socialista, dijo en un comunicado que respetaba la presunción de inocencia de Iglesias, pero que creía en el testimonio de las mujeres.

"Se puede ser un excelente ‍cantante y un excelente artista, pero tener un lado muy oscuro", dijo, elogiando a las mujeres por presentar sus denuncias.

El partido de izquierdas Mas Madrid sugirió al gobierno derechista de la Comunidad de Madrid que despojara a Iglesias de las llaves de la ​ciudad que le fueron concedidas por ser el hijo más famoso de la capital. Iglesias ha apoyado en el pasado a candidatos ​políticos conservadores.

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, emitió una furibunda respuesta en X, diciendo: "La Comunidad de Madrid jamás contribuirá ⁠al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos: Julio Iglesias".

(Reportaje de Emma PinedoEdición de Aislinn Laing y Peter Graff, Editado en español por Juana Casas)