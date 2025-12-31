La sorpresiva denuncia de Marcela Tauro sobre Laura Ubfal: "Trata mal".

La salida de Laura Ubfal de Infama dejó mucha tela para cortar. Si bien la periodista se despidió este domingo alegando cansancio de trabajar los fines de semana, en los pasillos de América TV quedaron algunas cuentas pendientes.

Marcela Tauro fue la encargada de ponerle voz al malestar y, durante la emisión de Intrusos, lanzó una crítica lapidaria sobre el comportamiento de su compañera con el personal del canal. Tauro puso en duda que la salida haya sido en los mejores términos y cuestionó la actitud diaria de Ubfal. "Ojalá vuelva... pero no la vi muy convencida. Es el lugar donde mejor la tratamos", arrancó diciendo, para luego meterse de lleno en la polémica.

La panelista histórica de Intrusos describió situaciones de destrato hacia los trabajadores que no cayeron nada bien en el equipo. "Ella tiene unos modos raros. Trata mal a los técnicos...", aseguró Tauro, y procedió a dar un ejemplo concreto de la convivencia en camarines. "La maquilladora y el peluquero nos esperan con café y un bomboncito. Ella llega y si no tiene empieza a gritar: '¡Café, café!'. Que está caliente, que está frío...", relató Tauro y sentenció: "La verdad no tienen obligación".

El futuro: vuelve un clásico

Mientras resuenan las críticas por sus modos, el futuro laboral de Laura Ubfal ya está definido y lejos de la televisión abierta de los fines de semana. Según confirmó Ángel de Brito, la periodista desembarcará en el mundo del streaming.

Desde el próximo 5 de enero, Ubfal se sumará a la grilla de Bondi Live para revivir su marca más emblemática: "La Linterna". Se trata del regreso del ciclo de espectáculos que fue un éxito en radio y TV hace dos décadas (donde el propio De Brito dio sus primeros pasos).