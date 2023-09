El TOP 10 de los mejores juegos de mesa en 2023: el ranking según la BGG

Si estás buscando una forma divertida de pasar tiempo con amigos y familiares, estos juegos son una elección excepcional que te sumergirá en emocionantes aventuras y desafíos. Reuní a tus amigos y disfrutá.

En un mundo donde la tecnología y los videojuegos han conquistado el entretenimiento, los juegos de mesa han resurgido con una fuerza impresionante. Se han convertido en la opción predilecta para aquellos que buscan desconectar de las pantallas y conectar con las personas. Estos juegos van más allá de ser simples pasatiempos; ofrecen experiencias ricas en narrativa, estrategia y desafío mental. La comunidad de BoardGameGeek (BGG), considerada la más grande y respetada en el ámbito de los juegos de mesa, ha compilado una lista con los 10 mejores juegos del momento. A continuación, te presentamos esta selección de joyas lúdicas que prometen horas y horas de diversión.

Los mejores juegos con diseño lúdico

1. Brass: Birmingham (2018)

Este juego te transporta a la Revolución Industrial, donde deberás construir redes y desarrollar industrias. Con una mecánica de juego profunda y una estética detallada, Brass: Birmingham ofrece una experiencia estratégica sin igual.

2. Pandemic Legacy: Season 1 (2015)

En este juego cooperativo, los jugadores enfrentan enfermedades mutantes que amenazan con erradicar la humanidad. Cada decisión cuenta en esta narrativa épica que se desarrolla a lo largo de múltiples sesiones. Pandemic Legacy: Season 1 te sumerge en una lucha desesperada por salvar el mundo y ofrece una experiencia de juego única.

3. Gloomhaven (2017)

Gloomhaven es una aventura de cartas estratégicas en la que los jugadores enfrentan monstruos y desafíos en un mundo oscuro y misterioso. Con múltiples escenarios y personajes, promete horas de juego y rejugabilidad. Adentrate en este mundo de fantasía y descubrí los secretos que esconde.

4. Ark Nova (2021)

En Ark Nova, los jugadores asumen el papel de administradores de un zoológico, buscando la conservación y educación. Con una temática única y mecánicas innovadoras, es una joya para los amantes de los juegos de gestión. Este juego te desafiará a mantener un equilibrio en tu zoológico y garantizar el bienestar de los animales.

5. Twilight Imperium: Fourth Edition (2017)

Este juego épico de ciencia ficción te invita a construir un imperio intergaláctico. Con diplomacia, comercio y batallas espaciales, es una experiencia inmersiva que desafiará tus habilidades estratégicas. Formá alianzas, conquistá planetas y luchá por el control de la galaxia en Twilight Imperium: Fourth Edition.

Los mejores juegos de estrategia y narrativa

Terraforming Mars es uno de los juegos más elegidos entre los juegos de estrategia, incitando a los jugadores a cumplir una misión: poblar Marte.

6. Terraforming Mars (2016)

En un futuro distante, los jugadores compiten para terraformar Marte. Con una combinación de gestión de recursos y estrategia, este juego ofrece un desafío científico y económico en el espacio. Preparate para tomar decisiones cruciales y transformar un planeta inhóspito en un hogar para la humanidad en Terraforming Mars.

7. Gloomhaven: Jaws of the Lion (2020)

Esta versión más accesible de Gloomhaven ofrece una experiencia narrativa intensa en un formato más compacto. Con mecánicas refinadas y escenarios emocionantes, es perfecto para nuevos jugadores y veteranos. Adentrate en el mundo oscuro de Gloomhaven y descubrí los secretos que te aguardan.

8. Dune: Imperium (2020)

Basado en el icónico universo de Dune, este juego combina estrategia, diplomacia y combate en un entorno desértico. Una experiencia inmersiva que captura la esencia de la novela. Sumergite en las intrigas políticas de Arrakis y luchá por el poder en Dune: Imperium.

9. War of the Ring: Second Edition (2011)

Reviví la épica batalla por la Tierra Media en este juego que captura la esencia de “El Señor de los Anillos”. Con un diseño detallado y mecánicas profundas, es un must para los fanáticos de Tolkien. Unite a la lucha por el Anillo Único y decidí el destino de la Tierra Media en War of the Ring: Second Edition.

10. Star Wars: Rebellion (2016)

En este juego asimétrico, los jugadores asumen el papel del Imperio o los Rebeldes en una lucha galáctica. Con mecánicas variadas y una narrativa fiel a la saga, es una experiencia inolvidable para los fans de Star Wars. Embarcate en misiones secretas, despliega flotas estelares y lucha por la galaxia en Star Wars: Rebellion.