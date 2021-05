Juana Viale estuvo de invitada en el piso de TN y dejó varias frases destacadas. Mirá el video.

Juana Viale fue de invitada al programa Una vuelta más, de TN. La conductora de Almorzando con Mirtha Legrand respondió a las preguntas de Osvaldo Bazán y su equipo y dio su postura sobre la actualidad argentina, la cual admitió que le parece "un tema incómodo porque está muy ligada a lo que es el dolor".

Durante su paso por TN, Viale se mostró a favor de mantener la presencialidad de las clases, habló sobre lo que piensa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de su interés en entrevistar a Alberto Fernández y de su "apoyo a la diversidad". Aquí destacamos algunas de las frases de Juana Viale en la entrevista.

"Yo soy partidaria de la presencialidad en la vida"

Juana Viale dejó en claro su postura con respecto a las clases presenciales en medio de la segunda ola de coronavirus y dijo que "el ser humano como especie tiene que vincularse" con otras personas. "A mi me marcó mucho como me vinculé en la primera etapa de mi vida", afirmó y dijo que las escuelas no son un epicentro de contagios.

"Me han llamado golpista y me angustié, no me gusta el prejuicio, yo acepto la diversidad de color y pensamiento".

La conductora dijo que "jamás pensaría en pensamientos golpistas para nadie". "Es necesario levantar la voz", dijo Viale y marcó que ella "no es anti nada, sino pro todo", negando ser anti-kirchnerista.

"Cristina es como ese libro que habremos leído todos: El caballero de la armadura oxidada. Es humana. Si la pincho creo que le sale sangre roja".

Juana Viale comentó que le gustaría entrevistar a "la Cristina más humana", pero que por el momento no aceptaron. Ella afirmó que "debe existir otra Cristina" a la que todos conocen. "Con una es suficiente", interrumpió Bazán, entre risas. La conductora destacó que Cristina también "una mujer a la que se le murió el marido, una hija que tuvo que vivir afuera por la razón que sea".