Desde que estalló la pandemia por coronavirus, Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en El Trece y se convirtió en la entrevistadora de la mesa del programa Almorzando con Mirtha. Cada sábado por la noche y domingo al mediodía, la nieta de la reconocida conductora recibe a diferentes protagonistas. Hace unos días, tuvo al periodista Luis Novaresio, conductor de Animales Sueltos en América TV.

En aquella oportunidad, Novaresio ponderó el trabajo que viene realizando Juana en reemplazo de Mirtha: "Quedé impactado con tu laburo. Yo vine para tu segundo programa, cuando recién habías arrancado. Creo que van a coincidir conmigo: es notable el crecimiento, la impronta que le has dado y está muy bueno. Hay dos generaciones. Tu madre, tu abuela...".

Mirtha Legrand: "Cristina es una dictadora"

Luego, el periodista le recordó a Viale una pregunta sobre Cristina Fernández de Kirchner que le hizo a su abuela en 2015. Dicho año, le consultó: "¿Qué opina de la Presidenta?". La mujer de por entonces 88 años le indicó: "Es una dictadora". Y en esta oportunidad, el hombre de América TV le preguntó a su nieta: "¿Coincidís con tu abuela?".

Juana Viale tomó aire, pensó y cuestionó el comentario que Mirtha hizo en aquel momento: "Yo creo que es una gran oradora, pero dictadora... No me animaría a decir eso yo. No". "¿Vos pensás que es una dictadora?", le consultó a Luis. Y este manifestó: "No. Yo creo que tiene una vocación por la autocracia, que es bien distinto. Esto de la concentración del poder en uno. Es casi impermeable a la crítica, al disenso...".

Juana Viale: "Yo creo que Cristina es una gran oradora, pero dictadora... No me animaría a decir eso yo"

"Yo tengo respeto por la palabra dictadura. En nuestro país que la pasamos... Creo que es una dirigente con una vocación autocrática muy potente. Uno puede cambiar de todo en la vida: de ideología, de pareja... Pero de temperamento en estas cosas creo que no se cambia. Y creo que sigue siendo igual", añadió el periodista.